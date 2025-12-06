  1. صفحه اصلی
استرالیا، چهار مقام افغانستان را به دلیل نقض حقوق زنان تحریم کرد

۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۳
استرالیا، چهار مقام افغانستان را به دلیل نقض حقوق زنان تحریم کرد

استرالیا چهار مقام افغان از جمله سه وزیر و رئیس قضات طالبان را به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران تحریم مالی و ممنوعیت سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت استرالیا امروز شنبه اعلام کرد که تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر علیه چهار مقام افغان اعمال کرده است. این اقدام به دلیل آنچه «وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در مورد زنان و دختران» عنوان شده، صورت گرفته است. 

«پنی وانگ» وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیه‌ای گفت: این تحریم‌ها، سه وزیر دولت افغانستان و رئیس دستگاه قضایی طالبان را هدف قرار می‌دهد. 

او آنان را متهم به «محدود کردن دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی عمومی» کرد و افزود: این اقدامات بخشی از چارچوب جدید دولت استرالیا برای اعمال مستقیم تحریم‌ها و ممنوعیت سفر به‌منظور افزایش فشار بر دولت افغانستان است.

استرالیا در اوت ۲۰۲۱ (مرداد و شهریور ۱۴۰۰)، نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد؛ این کشور بخشی از نیروهای بین‌المللی تحت رهبری ناتو بود که به مدت دو دهه نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش داده و با طالبان جنگیده بودند. 

پس از بازگشت طالبان به قدرت، دولت‌های غربی این گروه را به اعمال محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران از طریق ممنوعیت آموزش و کار متهم کرده‌اند. 

طالبان در مقابل مدعی است که حقوق زنان را مطابق با تفسیر خود از شریعت اسلامی و عرف محلی رعایت می‌کند. 

