استرالیا، چهار مقام افغانستان را به دلیل نقض حقوق زنان تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت استرالیا امروز شنبه اعلام کرد که تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر علیه چهار مقام افغان اعمال کرده است. این اقدام به دلیل آنچه «وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه در مورد زنان و دختران» عنوان شده، صورت گرفته است.
«پنی وانگ» وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیهای گفت: این تحریمها، سه وزیر دولت افغانستان و رئیس دستگاه قضایی طالبان را هدف قرار میدهد.
او آنان را متهم به «محدود کردن دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندگی عمومی» کرد و افزود: این اقدامات بخشی از چارچوب جدید دولت استرالیا برای اعمال مستقیم تحریمها و ممنوعیت سفر بهمنظور افزایش فشار بر دولت افغانستان است.
استرالیا در اوت ۲۰۲۱ (مرداد و شهریور ۱۴۰۰)، نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد؛ این کشور بخشی از نیروهای بینالمللی تحت رهبری ناتو بود که به مدت دو دهه نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش داده و با طالبان جنگیده بودند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، دولتهای غربی این گروه را به اعمال محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران از طریق ممنوعیت آموزش و کار متهم کردهاند.
طالبان در مقابل مدعی است که حقوق زنان را مطابق با تفسیر خود از شریعت اسلامی و عرف محلی رعایت میکند.
