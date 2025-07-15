به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جهاد دانشگاهی واحد استان قم، سومین نشست از «سلسله نشستهای جنگ روایتها» با موضوع «واکاوی تجلی مفهوم غیرت در حماسه حسینی و نقش آن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونی» را برگزار میکند.
در این نشست تخصصی، محمدحسین ظریفیان، پژوهشگر حوزه دین و رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به ارائه دیدگاههای علمی خود درخصوص تجلی مفهوم غیرت در حماسه عاشورا و انعکاس آن در نبردهای اخیر علیه رژیم صهیونیستی خواهد پرداخت.
این نشست امروز سهشنبه ۲۴ تیرماه، ساعت ۲۰ برگزار میشود وعلاقهمندان میتوانند بهصورت آنلاین از طریق پلتفرم رویتاب از طریق لینک > https://www.roytab.ir/w/d/1186 شرکت کنند.
یادآور میشود، این سلسله نشستها با هدف تبیین پیوندهای مفهومی میان ارزشهای مکتب عاشورا و مقاومتهای معاصر جهان اسلام طراحی شده و تاکنون استقبال گستردهای از سوی محققان و دانشجویان استان قم داشته است.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما