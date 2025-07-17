«شهیدان باقری» در تاریخ ایران ماندگار شدند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل خانواده «محمد باقری» رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفت‌وگو کردند.

قالیباف، شهادت سرلشکر «محمد باقری» را به خانواده ایشان تسلیت و تبریک گفت و با بیان شهید حسن باقری حق فرماندهی و استادی برما دارند، اظهار داشت: شهید «محمد باقری» از دوران دفاع مقدس تا به امروز ۴۵ سال مجاهدت مستمر داشت. انصافا نقش این دو برادر در انقلاب اسلامی و موفقیت‌های سپاه پاسداران یک نقش برجسته است؛ ما اگر بخواهیم چند نفر از چهره‌های برجسته و موثر سپاه را نام ببریم، بی‌شک نام این دو شهید در آن برجسته و ماندگار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، شهیدان باقری، رشید، سلامی، حاجی‌زاده، محرابی، شادمانی و ربانی را از عصاره‌های دفاع مقدس دانست و تاکید کرد: هر کدام از این شخصیت‌ها از چهره‌های موثر دوران دفاع مقدس بودند و بخش‌های مهمی از ماموریت‌های نیروهای مسلح را پیش می‌بردند و در مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و نظامی نقش داشتند. شهید باقری در این میان برجسته بود در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز نگاه جامع و روشنی داشتند؛ انشالله ثمره خون‌‎ پاک‌شان کمک‌کننده به کشور و انقلاب باشد.

وی به مادر شهیدان حسن و محمد باقری ادای احترام کرد و گفت: لحظه‌ای از مسیر شهیدان باقری که در تمام ابعاد مجاهدت کردند، کوتاه نخواهیم آمد و پیش می‌رویم و امیدواریم عاقبت همگی ما ختم به شهادت شود.

قالیباف، فهم، درک، درایت، تشخیص، تجربه، علم، شجاعت و آینده‌نگری را از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شهید «محمد باقری» دانست و خاطرنشان کرد: بعد از دوران دفاع مقدس در مقطعی به همراه شهیدان محمد باقری و غلامعلی رشید به‌موجب ادامه تحصیل توفیق همراهی و انس داشتیم. بعد از اینکه من از سپاه به نیروی انتظامی رفتم همچنان ارتباط خودم را با شهید باقری حفظ کردم لذا با علم کامل می‌گویم، فقدان این ایشان حتماً ثلمه‌ی بزرگی است ولی ما در جنگ آموختیم که شهادت توفیق الهی و مقدمه پیروزی است.

رئیس مجلس، انقلاب اسلامی ایران را یک نظام الهی و در مسیر حق و حقیقت دانست و افزود: تاریخ ثابت کرده که همواره این حداقل‌ها هستند که با فرمان الهی بر اکثریت‌ها غلبه می‌کنند. بدون شک خون این شهدا گره‌گشایی خواهد کرد و حتماً این خون‌های پاک باعث پیروزی جبهه حق خواهند شد.

قالیباف به ذکر خاطراتی پرداخت و گفت: ۳۰ سال بود هرگاه با حاج قاسم و شهید باقری و رشید صحبت می‌کردیم، بحث‌مان درباره این بود که آیا نسل امروز مانند نسل ما که دهه ۳۰ و ۴۰ بودیم از انقلاب و کشور دفاع خواهند کرد؛ واقعا پاسخ به این سوال دشوار بود؛ لذا امروز این حرکت که یک شبه تمام ایران را متحول و متحد کرد، بی‌نظیر بود. این انسجام که در ایران شکل گرفت، تماماً عنایت الهی و برکت خون شهداست.

وی به درس‌های دفاع مقدس ۱۲ روزه پرداخت و گفت: اگر جنگ اخیر رخ نمی‌داد ما هیچ‌گاه به درکی که در این ۱۲ روز به آن رسیدیم، نمی‌رسیدیم. یعنی اگر بگوییم این ۱۲ روز ما را ۵۰ سال جلو انداخت که بفهمیم کار را چگونه پیش ببریم، درست گفته‌ایم که به برکت خون شهدا رقم خورد و امیدواریم قدردان آن باشیم.

رئیس مجلس، دشمنی رژیم صهیونی و آمریکا با ایران اسلامی را یک دشمنی تمام نشدنی دانست و گفت: تردیدی نیست که مسیر انقلاب اسلامی محکم پیش می‌رود و با اتفاقات اخیر رابطه‌ی ما با آمریکا که‌ام الفساد وام‌فتنه است، همان حرف امام خمینی (ره) است که فرمودند، «رابطه ایران با آمریکا، رابطه‌ی گرگ و میش است»؛ لذا اگر روزی قصد ارتباط با آمریکا را داشته باشیم یا باید ما از جبهه حق خارج شویم یا آمریکا باید از خوی شیطان صفتی‌اش دست بردارد؛ وگرنه این رابطه همان ربطه‌ی است که امام (ره) فرمودند، و هیچ تردیدی نباید درآن داشت که ما با آمریکا جبهه حق و باطل هستیم.

قالیباف با بیان اینکه برای پیروزی باید پافشاری در مسیر خدا داشته باشیم، گفت: ولایت فقیه محور اتحاد ما در انقلاب اسلامی است و برای پیروزی در این مسیر باید پافشاری کنیم چراکه وادادگی پیروزی ندارد.

برکت نفس امام خمینی (ره) همچنان تربیت کننده است

در ادامه احمد باقری، برادر شهیدان حسن و محمد باقری در سخنانی گفت: دل ما به این مسئله گرم و خوش است که خداوند یک‌بار دیگر گنج شهادت را در خانه پدر و مادر ما زمین گذاشت و سه شهید از این خانواده تقدیم شد.

برادر شهید باقری خاطرنشان کرد: نسل ما بخاطر نفس امام خمینی(ره) که حاصل ۵۰ سال عبادت بود، تربیت شد و همچنان معتقدم نفس امام خمینی (ره) کار می‌کند و تاریخ مصرف ندارد.

وی به رویش‌های انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ما در دهه ۹۰ شهیدانی مانند مصطفی صدرزاده و عباس دانشگر را دیدیم که با اینکه امام خمینی(ره) دوره جنگ را ندیده‌اند، اما خلوص‌هایی در وجودشان نمایان شد که از جنس بسیجیان و پاسداران اوایل دهه ۶۰ است و این چیزی جز برکت نفس امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیست.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

