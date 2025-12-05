موافقت آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده آمریکا با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به ارزش ۹۰.۵ میلیون دلار موافقت کرده است.

پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی خودروهای تاکتیکی متوسط مدل‌های M1085A2 و M1078A2 و تجهیزات مرتبط به ارزشی تقریبی معادل ۹۰.۵ میلیون دلار به لبنان موافقت کرده است.

شرکت آمریکایی «اوشکوش» پیمانکار اصلی این معامله خواهد بود.

براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت شرکت «اوشکوش»، خانواده خودروهای تاکتیکی متوسط دفاعی اوشکوش به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از قدرت، انعطاف‌پذیری و عملکرد بالایی برخوردار باشند؛ عملکردی که نیروهای نظامی بتوانند در هر محیط و شرایطی روی آن حساب کنند.

این خودروها معمولاً در عملیات پشتیبانی عمومی، تأمین مجدد مهمات، فعالیت‌های تعمیر و بازیابی، مأموریت‌های پشتیبانی مهندسی، انتقال نیروها، پلتفرم‌های حمل سامانه‌های تسلیحاتی و پشتیبانی رزمی در محیط‌های تاکتیکی استفاده می‌شوند.

