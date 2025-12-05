به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «زهرا بهروزآذر» معاون امور زنان رئیس جمهور در یاداشتی، خاطره‌ای صمیمی و الهام‌بخش از دیدار با آیت‌الله «سید مرتضی قزوینی» خطیب و امام جماعت حرم سیدالشهدا (علیه‌السلام)، روایت کرد؛ دیداری که فراتر از ملاقات رسمی، درس‌هایی از فروتنی، محبت و وفاداری به دین در بر داشت.

براساس این یادداشت، آیت الله قزوینی در این دیدار از معاون امور زنان رئیس جمهور خواست که سلام او را به مقام معظم رهبری برساند.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

دل نوشته/ سفر نوشته قسمت ۴

در سفرم به کربلا، فرصتی بی‌نظیر یافتم تا به دیدار آیت‌الله قزوینی بروم. شنیدم ایشان دچار شکستگی لگن شده‌اند و در بیمارستان موسسه خیریه‌ای که با حمایت و دعوت ایشان از خیرین ساخته شده بود، بستری بودند. همین که وارد اتاق شدم، با وجود درد و محدودیت حرکتی، آرامش و متانت بی‌مثالشان را دیدم؛ حضوری که هر کسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یادآور ایمان عمیق و اخلاق والا است.

پسرشان، پزشک برجسته و دل‌سوزی هستند که مدیریت بیمارستان را برعهده دارند و با تلاش بی‌وقفه، خدمات درمانی و خیریه‌ای به بیماران ارائه می‌دهند. این خانواده نه فقط در کلام و عبادت، بلکه در عمل و خدمت به دیگران، الگویی واقعی هستند.

مواضع روشن و صریح آیت‌الله قزوینی درباره ایران همواره الهام‌بخش است. یادم نمی‌رود که ایشان در جنگ دوازده روزه، در جلوی حرم حضرت اباعبدالله برای ایران دعا کردند؛ دعایی که نشانی از عشق به وطن، ایمان و دلسوزی بی‌پایانشان بود و در خاطره‌ها زنده است.

دیدارشان تجربه‌ای سرشار از ادب، تواضع، مهربانی و محبت بود. فروتنی و محبتشان به گونه‌ای است که همه اطرافیان را جذب می‌کند.

این دیدار، نه فقط دیدار رسمی، بلکه درس زندگی و انسانیّت بود. درس وفاداری به دین، وطن، مردم و اخلاق. درس خدمت به دیگران با قلبی صادق و عاشقانه. آرزو می‌کنم و از خداوند می‌خواهم عمر ایشان طولانی، با عزت و پر برکت باشد و همچنان چراغ هدایت و محبت برای همه باشند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸