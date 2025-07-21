آیا امام حسین(ع)، روز عاشورا حضرت زینب(س) را وصی خود کرد؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ابنا: آیا درست است که امام حسین علیه السلام، روز عاشورا حضرت زینب را وصیّ خود قرار داد؟ با وجود امام سجاد علیه السلام، این کار چه دلیلی داشته است؟
بر اساس دلایل متعددی که در مباحث کلامی و اعتقادی شیعه در بحث امامت خاصه آمده، وصیّ حقیقی امام حسین علیهالسلام حضرت زین العابدین بوده است. (۱) امام حسین علیهالسلام قبل از حرکت به سوی عراق، به فرزندش زینالعابدین وصیت کرده بود و در روز عاشورا نیز در ساعت پایانی عمر شریفش، آن وصیت را یادآوری و تجدید فرمود. (۲)
وصیت ظاهری:
اما با توجه به اینکه اعلام علنی و عمومی این وصایت، میتوانست به قیمت جان امام سجاد علیهالسلام تمام شود، به حسب ظاهر تدبیری دیگر در کار افتاد. نخست اینکه امانات مخصوصی را که باید به امام بعدی میرسید، هنگام خروج از مدینه، به جناب ام سلمه سپرد و او بعد از واقعه عاشورا آن امانتها را به امام سجاد تحویل داد. (۳) در روز عاشورا نیز وصیتی را که در کتابی پیچیده بود، در حضور مردم به فاطمه دختر خویش سپرد و او بعداً آن را به برادرش علی بن الحسین علیهالسلام تحویل داد. (۴)
افزون بر این دو اقدام ـ که در منابع مختلف به آنها اشاره شده ـ بنا به نقلی از جناب حکیمه دختر امام جواد علیهالسلام حضرت زینب سلاماللهعلیها نیز وصیّ ظاهری برادرش امام حسین علیهالسلام بوده است. در این نقل آمده است: «…أوصی إلی أخته زینب بنت علی علیهالسلام فی الظاهر و کان ما یخرج من علی بن الحسین علیهالسلام من علم یُنسَب إلی زینب ستراً علی علی بن الحسین علیهالسلام».(۵) یعنی: امام حسین علیهالسلام در ظاهر، حضرت زینب را وصیّ خود قرار داد و این گونه بود که هر مطلبی را که از ناحیه امام سجاد علیهالسلام صادر میشد، به عمهاش زینب نسبت میدادند تا کار امام سجاد پوشیده بماند. این کار برای حفظ جان امام بوده است.
خطر جانی برای امام:
گزارشهای تاریخی حاکی از آن است که در همان روز عاشورا، در حالی که امام سجادعلیه السلام، در بستر بیماری بود، میخواستند او را بکشند. ابتدا شمر قصد کشتن او را کرد؛ ولی حمید بن مسلم با این بهانه که سن او کم است، مانع شد. بعد هم بالای سر امام ایستاد و هر کسی را که میخواست متعرّض امام شود، دور میکرد و این کار، تشکر امام را در پی داشت. (۶) در کوفه نیز عبیدالله بن زیاد قصد کرد ایشان را به شهادت برساند؛ ولی با شنیدن سخن امام که به او گفت: «اگر مدعی قرابت با این زنان [از خاندان پیامبر] هستی، میباید مردی را به همراهی این زنان تا مدینه بفرستی»، در شرایطی قرار گرفت که از این تصمیم منصرف شد. به نقلی دیگر، حضرت زینب مانع کشته شدن امام سجاد شد و فرمود: «اگر قصد کشتن او را دارید، اول باید مرا بکشید».(۷) بعد از آن نیز هرچند به حسب ظاهر، کسی قصد کشتن امام را نداشت؛ ولی جنایت کارانی که از کشتن طفل شیرخوار نیز ابا نداشتند، اگر میدانستند که امام سجاد مدعی امامت است، مطمئناً دست از سر او بر نمیداشتند.
درک این مطلب، در گرو آشنایی با شرایط سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی در دوران بعد از حادثه عاشورا است. در دوران فرمانروایی عبدالله بن زبیر در مکه و مدینه نیز وضع بهتر از این نبود. عبدالله بن زبیر که یک بار قصد کرده بود محمد بن حنفیه (عموی امام سجاد) را زنده زنده بسوزاند، اگر از ناحیه امام نیز احساس خطر میکرد، هیچ ابایی از کشتن او نداشت. در چنین شرایطی، رعایت تقیه و پنهان داشتن امر امامت برای حفظ جان او لازم بود. یکی از روشهایی که برای این هدف به کار رفت، تعیین وصیّ ظاهری برای منحرف کردن اذهان از وصیّ حقیقی بود. در همین راستا، این احتمال وجود دارد که محمد بن حنفیه نیز برای دور نگاه داشتن امام سجاد علیهالسلام، ادعای امامت کرده در حالی که واقعاً خود را امام نمیدانسته و پیرو امام سجاد بوده است. (۸)
نتیجه:
خلاصه این که ام سلمه و سپس فاطمه بنت الحسین و زینب کبری علیهالسلام هر کدام سهمی در فرآیند انتقال میراث امامت به امام سجاد علیهالسلام داشتند و هدف از این کار، پوشیدن جایگاه حقیقی امام سجاد علیهالسلام در پیش چشم مردم بود تا مبادا بنیامیه نسبت به آن حضرت حساس شوند و در صدد آسیب رساندن یا حذف ایشان برآیند.
پی نوشت:
۱. این بحث در منابع حدیثی ـ کلامی معمولاً با عنوان «دلایل الامامه» مطرح میشود. برای نمونه، ر. ک: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱، ص ۳۰۳ _ ۳۰۴ کتاب الحجه، باب الاشاره و النص علی علیّ بن الحسین صلوات الله علیهما؛ مفید، الارشاد الی معرفه حجج الله علی العباد، ج ۲، ص ۱۳۸ ـ ۱۳۹.
۲. «…إِنَّ أَبِی ـ یَا عَمِّ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ، أَوْصَی إِلَیَّ قَبْلَ أَنْ یَتَوَجَّهَ إِلَی الْعِرَاقِ وَ عَهِدَ إِلَیَّ فِی ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یُسْتَشْهَدَ بِسَاعَهٍ وَ هَذَا سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عِنْدِی…». (کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱، ص ۳۴۸، ح ۵).
۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱، ص ۳۰۴، ح ۳ (روایت ابوبکر حضرمی از امام صادق «ع»). صفّار قمی نیز این حدیث را عیناً دو بار نقل کرده است: صفّار قمی، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات، ص ۱۶۸، ح ۲۴ و ص ۱۴۸، ح ۱۲.
۴. کلینی، همان، ج ۱، ص ۳۰۴، ح ۲ روایت ابو الجارود از امام باقر علیهالسلام. نیز ر. ک: گروهی از تاریخ پژوهان زیر نظر مهدی پیشوایی، تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا علیهالسلام، ج ۱، ص ۸۴۹ و ۸۵۰.
۵. طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، ص ۲۳۰. این حدیث را مرحوم صدوق نیز دو بار در کمالالدین، عیناً نقل کرده است. (کمالالدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۵۰۱، ح ۲۷ و ۵۰۷، ادامه ح ۳۶).
۶. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، ج ۵، ص ۴۵۴.
۷. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، ص ۴۵۸.
۸. جعفریان، رسول، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص ۲۶۸-۲۷۲ ـ ۲۷۳.
نظر شما