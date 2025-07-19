به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه آثار اولین رویداد فتوماراتن شهری ویژه حریم‌ حرم با عنوان «تصویر ماندگار شهر کریمه» در قم برپا می‌شود.

رویداد هنری «حریم‌ حرم» با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری قم و با هدف بازتاب هویت بصری شهر مقدس قم از منظر هنر عکاسی در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شد که هنرمندان جوان و عکاسان حرفه‌ای و علاقه‌مند در قالب رقابت شهری، به روایت تصویری از فضا، معماری، آیین‌ها و زندگی روزمره در محدوده حرم مطهر پرداختند و لحظاتی خاص را ثبت کردند.

آثار برگزیده و ارسالی هنرمندان به این فتوماراتن در نمایشگاه آثار «تصویر ماندگار شهر کریمه» در نگارخانه فرهنگ به شکل نمایشگاه عمومی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

این نمایشگاه از امروز شنبه، ۲۸ تیرماه، ساعت ۱۷ در نگارخانه فرهنگ قم واقع در خیابان شهیدان فاطمی (دورشهر)، بین کوچه ۱۰ تا ۱۲، پلاک ۱۰۰ برپا می‌شود و بازدید عمومی از آثار این نمایشگاه تا دوم مردادماه سال جاری ادامه دارد.

