آیین بزرگداشت شهید دستغیب در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان در نشست جامعه روحانیت شیراز با اشاره به جایگاه شهید آیت‌الله دستغیب در تاریخ انقلاب اسلامی و نقش ایشان در هدایت مردم شیراز اظهار کرد: نخستین مراسم بزرگداشت سه‌شنبه شب ۱۸ آذر در مسجد شهید دستغیب معالی‌آباد برگزار می‌شود و امام جمعه شهرک گلستان در این مراسم سخنرانی خواهد داشت.

وی افزود: مراسم دوم که به‌عنوان برنامه اصلی در نظر گرفته شده است، پنج‌شنبه شب ۲۰ آذر در مسجد جامع عتیق برگزار خواهد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی به‌عنوان سخنران در این آیین حضور خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این دو برنامه، دو آیین دیگر نیز برای تکریم مقام شهید دستغیب پیش‌بینی شده است. نخست، نشست علمی در دانشگاه علوم قرآنی که با محوریت بررسی بعد تفسیری و آثار علمی این شهید برگزار خواهد شد و فرصتی برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم می‌آورد تا با اندیشه‌های ایشان بیشتر آشنا شوند. دوم، آیین گلباران مزار شهید دستغیب که صبح چهارشنبه انجام خواهد شد و مردم شیراز با حضور در این مراسم بار دیگر با آرمان‌های شهید والامقام تجدید عهد خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه شهید دستغیب نماد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی ولایت‌مداری برای نسل‌های آینده است، خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم‌ها تنها یک یادبود نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌ها و سیره عملی ایشان است. ملک‌مکان افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازشناسی شخصیت‌هایی همچون شهید دستغیب است تا مسیر حرکت خود را بر پایه ارزش‌های اسلامی و انقلابی استوار سازد.

