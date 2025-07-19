۷۱۸ تن تاکنون در جنوب سوریه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده‌بان حقوق بشر سوریه در گزارشی نوشت: شمار قربانیان درگیری‌ها در استان سویدا واقع در جنوب سوریه به ۷۱۸ نفر افزایش یافته است.

این درحالی است که وزارت بهداشت الشرع شمار کشته‌های استان سویدا در جنوب این کشور را ۲۶۰ تن اعلام کرد.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، در این مدت در این ناآرامی ها، هزار و ۶۹۸ تن دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین شبکه المیادین به نقل از شورای عالی فتوای سوریه اعلام کرد: از اصول مسلم دین اسلام، حرمت خیانت و همکاری با دشمن خائن صهیونیستی است؛ دشمنی اسرائیل امری ثابت و قطعی است.

شورای فتوای سوریه افزود: قتل کودکان و زنان، حمله به غیرنظامیان و ضعفا، و کوچاندن آنان از خانه‌هایشان ـ فارغ از وابستگی مذهبی و قومی ـ حرام است.

این نهاد مذهبی سوریه اعلام کرد: باید میان کسانی که به دشمن متوسل می‌شوند و میان هموطنان شریک در جامعه، تفاوت قائل شد، همچنان که هرگونه تعرض به شهروندان سوری حرام است.

شورای فتوای سوریه گفت: دولت وظیفه دارد بدون تبعیض از همه شهروندان حفاظت کند، امنیت را برقرار سازد، از فتنه جلوگیری کند، متجاوزان را بازدارَد و به آسیب‌دیدگان یاری برساند.

