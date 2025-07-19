زمان نابودی تروریسم در پاکستان فرارسیده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، حملات تروریستی در مناطق آواران و قلات ایالت بلوچستان را به‌شدت محکوم کرد.

وی شلیک به مسافران و قتل آن‌ها پس از شناسایی را اقدامی از سوی فتنه‌گران هند و خوارج دانست و با اشاره به اینکه تروریست‌ها با هدف ایجاد تفرقه بین اقوام و استان‌ها دست به قتل مردم بی‌گناه پنجاب می‌زنند، افزود: این اقدامات ظالمانه نقشه‌ای است برای القای این تصور که یک استان علیه استان دیگر اقدام می‌کند، در حالی که حقیقت چیز دیگری‌ست و ریشه این فتنه‌ها به نیروهای خارجی بازمی‌گردد.

عالم برجسته پاکستان تأکید کرد: ما به‌عنوان مردم پاکستان، اعم از پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، گلگتی، کشمیری یا بلتی، همگی با احترام و محبت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنیم و زبان‌های مختلف، فقط بخشی از هویت فرهنگی ما هستند، نه عامل تفرقه.

نجفی با بیان اینکه قوم بلوچ مردمانی مهمان‌نوازند، گفت: آن‌ها به‌هیچ‌وجه بدرفتاری با مهمانان را نمی‌پذیرند و از قتل پنجابی‌ها در خاک خود بسیار اندوهگین هستند.

وی در پایان خواستار برخورد قاطع نیروهای امنیتی با تروریست‌ها شد و تأکید کرد: دیگر کافی‌ است؛ زمان نابودی تروریسم در کشور فرارسیده است.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸