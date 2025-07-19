اعزام ۱۰ موکب از شهرستان رشت برای خدمت به زائرین اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیداسماعیل میرغضنفری امروز شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ در جلسه ستاد اربعین شهرستان رشت که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: پیاده روی اربعین به عنوان نماد دینی عظیم در سراسر جهان شناخته شده است.

فرماندار رشت افزود: راهپیمایی اربعین بعد از مناسک حج بزرگترین همایش در دنیا برای مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان است که نشان از هیبت و هیمنه دنیای اسلام دارد و نمایش وحدت، همدلی و همبستگی مسلمانان و موحدین جهان است.

وی گفت: تامین امنیت راهپیمایی اربعین مهمترین موضوعی است که همه برای تحقق و تامین آن تلاش می‌کنند، برخی از زائرین اربعین حسینی از کشورهای آسیای میانه از استان و شهرستان ما تردد می‌کنند لذا باید برای پذیرایی و اسکان و بدرقه این زائرین هم مقدمات آن را فراهم کنیم.

میرغضنفری تصریح کرد: نظم و انضباط که از آموزه‌های دینی است در این پشتیبانی و برنامه ریزی این سفر از اهمیت بسیار برخوردار است، لذا باید تلاش کنیم به تناسب تعداد زائرینی که در سامانه سماح ثبت نام می‌کنند، پشتیبانی و برنامه ریزی لازم انجام گیرد.

فرماندار رشت ادامه داد: در این مقطع زمانی که با دنیای کفر و جهالت درگیر هستیم و یک دفاع مقدس ۱۲ روزه را گذراندیم، باید عظمت راهپیمایی اربعین را بیش از گذشته نشان دهیم و براساس تکلیف برای ایجاد نظم، ساماندهی و پشتیبانی این سفر معنوی تلاش کنیم.

وی با اشاره به اعزام ۱۰ موکب از شهرستان رشت تصریح کرد: ۹ موکب از شهرستان رشت در نقاط مختلف کشور عراق مستقر می‌شوند، یک موکب رشت هم در مرز خسروی مستقر می‌شود، باید با توجه به محدودیت زمان به گونه‌ای برنامه ریزی شود که امور به موقع انجام گیرد.

