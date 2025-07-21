هیچ کس حق ندارد در جمهوری اسلامی ایران از موضع ضعف صحبت کند و عزت مردم را تضعیف کند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی نوری همدانی مرجع عالیقدر جهان تشیع در دیدار عده‌ای از فضلا با اشاره به ایام ماه محرم، فرصت دو ماه محرم و صفر را یک زمان استثنایی برای تبلیغ دانسته و فرمودند: به هر حال باید به این موضوع توجه داشت که حوزه نباید از این همه پیشرفت‌های علمی و فضاهای مجازی عقب بماند و باید به روز عمل کند، شرایط امروز ما با چند سال پیش متفاوت است و نسل امروز نگاه شان فرق کرده؛ لذا باید یک مبلغ، یک حوزوی بسیار عالم باشد، بسیار مهذب باشد.

معظم له با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به شبهات و پرهیز از بیان سخنان بی سند و بی محتوا خاطرنشان کردند: امروز مردم توقع دارند ما پاسخگو شبهات و مشکلات آنها باشیم نه اینکه با مطرح کردن حرف‌های بی‌سند و اشعار بی‌محتوا مردم را سرگرم کنیم، امروز منبری خوب و مداح خوب کم نداریم اما یک عده‌ای با عنوان منبری و مداح حرف‌هایی می‌زنند که هیچ سند و منبعی ندارد، ما باید اهل‌بیت «علیهم السلام» را از زبان خودشان معرفی کنیم.

مرجع عالیقدر جهان تشیع در ادامه افزودند: امروز اینکه مردم از ما بیان معارف دین را بطور صحیح و مستند توقع دارند و باید برای این کار زحمت کشید، فکر کنیم فقط عبا به سر بکشیم فوقش یک نماز جماعت بخوانیم و یک منبر برویم و کاری به مردم نداشته باشیم نیست. مردم امروز می‌خواهند ما زبان‌ آنها باشیم و مدافع حقوق آنها باشیم لذا باید یک معمم نیاز جامعه را درک کند.

معظم له در ادامه به اهمیت «عالم به زمان» اشاره کردند و فرمودند: اینکه حضرت فرمود:«العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِس» عالم به زمان یعنی چه، مهمترین ویژگی عالم به زمان تشخیص حوادث زمان است، امروز انسان چقدر غصه می‌خورد که می‌بیند که تمام دنیای کفر و نفاق با هم متحد شدند تا دین را از بین ببرند ولی عده‌ای سکوت می‌کنند. این عالم که می‌بیند دارد دین از بین می‌رود ولی بی‌تفاوت است‌ این عالم نیست.

این مرجع تقلید با تجلیل از صبر و استقامت مردم ایران در همه دوران‌ها خصوصاً جنگ تحمیلی اخیر افزودند: واقعاً این مردم توی دهن دشمن زدند و حقیقتاً به دنیا نشان دادند که دارای یک فرهنگ کهن هستند و دل در گرو اسلام و اهل‌بیت «علیهم السلام» دارند.

معظم له این همبستگی و وحدت را کم نظیر توصیف کرده و فرمودند: باید قدر این وحدت و همدلی را دانست و از اختلاف و دو قطبی سازی جلوگیری کرد و مانع کسانی شد که می‌خواهند این صفوف به هم پیوسته را از بین ببرند.

آیت الله نوری همدانی در ادامه با تجلیل از خدمات نیروهای مسلح و امنیتی کشور فرمودند: همه باید قدر این نیروها را بدانند و تقویت کنند و فقط اشکالات را مطرح نکنند همین زحمت‌ها بود که صنعت دفاعی ما را قوی کرد و دشمن عقب نشینی کرد. الحمدلله با اخلاص و توکلی که این عزیزان دارند خداوند متعال همراهی می‌کند و دشمن ناکام خواهد ماند کما اینکه تا به امروز با اقتدار عمل کردند.

معظم له در ادامه با اشاره به کینه توزی‌ها و خیانت دشمنان خاطرنشان کردند: هیچ کس حق ندارد در جمهوری اسلامی از موضع ضعف صحبت کند و عزت مردم را تضعیف کند و با همه خیانت و جنایات دشمن باز به آنها اعتماد کند، این ‌بار دشمن با صدای رسا دشمنی خودش را نه فقط با انقلاب و اسلام بلکه با مردم هم اعلام کرد و هیچ حد و مرزی را در دشمنی رعایت نکرد، همه مسئولان در موضع‌گیری‌ها مراقبت کنند تا عزت مردم لطمه نبینند و مطمئن باشند مردم حمایت می‌کنند، ما بطور جدی معتقد هستیم همه چیز لطف خداست و همه موفقیت‌ها از جانب اوست، امروز در رأس این نظام کسی است‌ جز برای خدا کار نمی‌کند و غیر او از کسی نمی‌ترسد و این رهبر اهل تهجد و توسل است لذا خدا او را عزیز کرد. بنده‌ بعنوان‌ یک طلبه در حوزه علمیه از همه می‌خواهم و تأکید می‌کنم برای حفظ دین و اسلام و انقلاب و خدمت به مردم متحد باشیم و اصول این انقلاب که اسلام و مردم و ولی فقیه است را حفظ کنیم.

......

پایان پیام/ ۲۱۸

