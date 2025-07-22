سازمان مدنی فلسطینی: ۲.۳ میلیون نفر در غزه بدون نان هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی دفاع مدنی غزه در مصاحبهای با شبکه الجزیره اعلام کرد که ۲.۳ میلیون نفر در غزه بدون نان هستند و با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم میکنند. وی گفت: «در غزه تنها درد، اشک و قحطی وجود دارد.»
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وی در ادامه افزود: «ما بارها و بارها به جهانیان هشدار دادهایم که برای توقف قحطیای که جان ما را میگیرد، وارد عمل شود. ما به شما به طور واضح میگوییم که کودکان غزه به صورت واقعی در حال مرگ ناشی از گرسنگی هستند.»
سخنگوی دفاع مدنی غزه تأکید کرد که تمام ۲.۳ میلیون نفر ساکنان غزه نمیتوانند حتی یک تکه نان پیدا کنند. این وضعیت بحرانی در حالی ادامه دارد که محاصره رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و ورود کمکهای بشردوستانه به غزه به شدت محدود شده است.
وی از جامعه بینالمللی خواست تا برای توقف این فاجعه انسانی اقدام فوری اتخاذ کنند و محاصره غزه را پایان دهد.
سخنگوی دفاع مدنی غزه تأکید کرد که تداوم این وضعیت میتواند به فاجعه انسانی بزرگتری منجر شود.
غزه از ماهها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به ویژه کودکان، در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند. کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است.
سازمان دفاع مدنی غزه بار دیگر بر لزوم پایان دادن به محاصره غزه و تأمین دسترسی به کمکهای بشردوستانه تأکید کرد و از جامعه بینالمللی خواست تا برای نجات جان مردم بیگناه غزه اقدامات فوری اتخاذ کند.
بر اساس گزارشها، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک به مراکز توزیع کمکها و مناطق مسکونی حمله و از ورود کمکهای بشردوستانه به غزه جلوگیری میکند. این حملات باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است.
غزه از ماهها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به ویژه کودکان و زنان، در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند. کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری میشود. این رژیم همه فراخوانهای بینالمللی و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.
رژیم یاغی از زمان فروپاشی آتشبس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیروهای ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب، پیشروی کردهاند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شدهاند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه میماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصرهای خفقانآور بر کمکهای غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقبنشینی نمیکند.
نهادهای داخلی و بینالمللی و کمیتههای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بینالمللی خواستهاند تا برای توقف جنگ کشتار جمعی در غزه رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما