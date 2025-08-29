مدیر امداد پزشکی غزه: وضعیت انسانی در جنوب غزه بسیار خطرناک است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر سازمان امداد پزشکی در غزه در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که نیروهای اشغالگر اسرائیل اجازه نمیدهند تیمهای دفاع مدنی مجروحان را نجات دهند و کمکهای فورا رسانده شود.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «وی افزود که نیروهای اسرائیلی مناطق مسکونی و افرادی که منتظر دریافت کمک هستند را هدف قرار میدهند و حتی مکانهایی را که خود مدعی امنیت آن هستند، بمباران میکنند. به گفته این مقام غزهای، اوضاع در جنوب شهر بسیار خطرناک است و زیرساختها و امکانات این منطقه قادر به پذیرش جمعیت ساکن در شهر غزه نیست».
مدیر امداد پزشکی تأکید کرد که نباید اجازه داده شود اشغالگران بر مردم غزه تسلط یافته و آنان را از خانههایشان بیرون کنند، و هشدار داد که چنین اقدامات نظامی، بحران انسانی را تشدید خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد و سازمانهای بینالمللی بارها نسبت به وخامت شرایط انسانی هشدار دادهاند.
