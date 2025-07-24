به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد آمریکایی کمک‌های غزه ( GHF ) در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که روز مشخصی را منحصراً به حضور بانوان و تحویل «صندوق غذایی» اختصاص می‌دهد و از مردان خواسته است در زمان توزیع از محل دوری کنند. این تصمیم در حالی اعلام شد که طی ماه‌های گذشته، در جریان آنچه رسانه‌های محلی «تله‌های مرگ» می‌نامند، بیش از ۱۰۶۰ نفر در صف‌های انتظار توزیع کمک‌ها کشته شده‌اند.

انتشار این اطلاعیه در صفحات اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت و بسیاری فعالان فلسطینی و کاربران منطقه‌ای آن را نشانه «بی‌توجهی به جان مردم» و «پوشاندن خشونت زیر لباس انسان‌دوستی» دانستند.

یک کاربر در صفحه توییتر خود نوشت: «در ابتدا فکر می‌کردم اطلاعیه‌ یک شوخی است، اما دیدم واقعی‌ست. انگار کافی نیست که بیشتر قربانیان تله‌های مرگ مردان و کودکان بوده‌اند؛ حالا باید روزی هم برای قتل زنان اختصاص دهند تا به برابری برسیم.»

یحیی حلس، یکی دیگر از کاربران، با لحنی اعتراضی نوشت: «فردا روز مخصوص قتل زنان در مراکز توزیع است. از کشته‌شدن مردان جوان و پسران سیر نشده‌اند، حالا نوبت زنان است؟»

این اظهارات اشاره‌ای است به آن‌چه از آن به‌عنوان «قواعد آمریکایی» در مدیریت توزیع کمک‌ها یاد می‌شود؛ نظامی که به باور منتقدان، امنیت فلسطینیان را نادیده گرفته و جان آنان را در معرض تیرباران قرار داده است.

در شرایطی که محاصره و جنگ تمام‌عیار اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به بحرانی‌ترین وضعیت انسانی در تاریخ غزه منتهی شده است، کمبود مواد غذایی و دستیابی نامطمئن به کمک‌های خارجی، جان ساکنان این نوار باریک را همچنان در خطر جدی قرار داده است.

بسیاری از کارشناسان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی، استمرار این وضعیت و نادیده‌گرفتن حوادث خونبار در مراکز توزیع را نمونه‌ای بارز از «جنایت علیه بشریت» می‌دانند.

..............................

پایان پیام/