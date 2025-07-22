مقام سازمان ملل: کارکنان ما هم در غزه در معرض گرسنگی هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «فرحان حق»، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که سازمان ملل در غزه حضور دارد و کارکنان آن در حالیکه تلاش می‌کنند به فلسطینیان کمک کنند، خود با گرسنگی و خطر مواجه هستند.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، فرحان حق همچنین گفت: اسرائیل به تعهدات خود به‌عنوان قدرت اشغالگر عمل نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: «(رژیم) اسرائیل تنها اجازه ورود مقادیر بسیار کمی غذا و سوخت را می‌دهد. اسرائیل باید به تعهدات خود به عنوان قدرت اشغالگر عمل کند، زیرا ۲ میلیون فلسطینی با خطر مرگ ناشی از گرسنگی مواجه هستند.»

فرحان حق همچنین تاکید کرد: «سازمان ملل قادر است به مردم مواد غذایی برساند، همان‌طور که در طول آتش‌بس قبلی انجام داد. ما آماده‌ایم که در صورت برقراری آتش‌بس مجدد، همین کار را انجام دهیم. همه کارکنان سازمان ملل آماده هستند تا وظایف خود را انجام دهند.»

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که مسأله مربوط به گذرگاه‌ها به دولت‌ مصر و کابینه رژیم صهیونیستی ارتباط دارد.

وی همچنین گفت: «مجبور کردن هر شخصی به ترک خانه و کاشانه خود، طبق قوانین بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌شود.»

فرحان حق در ادامه اظهار کرد که سازمان ملل نمی‌تواند گزارش خاصی را ارائه دهد مگر اینکه مؤسسات قضایی بین‌المللی نظر خود را در این باره اعلام کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که غزه همچنان تحت محاصره شدید رژیم صهیونیستی قرار دارد و مردم این منطقه با کمبود شدید غذا، آب و دارو مواجه هستند. جامعه بین‌المللی بارها خواستار پایان دادن به محاصره غزه و تأمین دسترسی به کمک‌های بشردوستانه شده است.

بر اساس گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک به مراکز توزیع کمک‌ها و مناطق مسکونی حمله و از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری می‌کند. این حملات باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است.

غزه از ماه‌ها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به ویژه کودکان و زنان، در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری می‌شود. این رژیم همه فراخوان‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.

رژیم یاغی از زمان فروپاشی آتش‌بس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیروهای ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب، پیشروی کرده‌اند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شده‌اند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه می‌ماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصره‌ای خفقان‌آور بر کمک‌های غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقب‌نشینی نمی‌کند.

نهادهای داخلی و بین‌المللی و کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای توقف جنگ کشتار جمعی در غزه رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.

