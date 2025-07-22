شهدای غزه به ۵۹ هزار و ۱۰۶ نفر رسید؛ ۴۵۳ در یک روز گذشته

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در غزه در جدیدترین گزارش روزانه خود اعلام کرد، ۷۷ شهید (از جمله ۵ شهید که از زیر آوار بیرون کشیده شدند) و ۳۷۶ زخمی طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستانهای نوار غزه انتقال داده شدهاند.
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، این وزاتخانه در ادامه افزود، با این حال تعدادی از قربانیان زیر آوارها و یا در خیابانها ماندهاند و تیمهای اورژانس و سازمان امداد و نجات در حال حاضر قادر به دسترسی به آنها نیستند.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه همچنین افزود، تعداد قربانیان جنگ نسلکشی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۵۹۱۰۶ شهید و ۱۴۲۵۱۱ زخمی افزایش یافته است.
این وزارتخانه ادامه داد، از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون، آمار ثبتشده شامل ۸.۶۸ شهید و ۳۰.۷۰ مجروح است.
طبق گزارش وزارت بهداشت فلسطین، در بخش موسوم به «شهدای لقمه نان»، یعنی افرادی که هنگام تلاش برای تأمین غذا و کمکهای بشردوستانه جان خود را از دست دادهاند، فقط در شبانهروز گذشته ۵ شهید و بیش از ۵۲ مجروح به بیمارستانها منتقل شدهاند. با این حساب، مجموع شهدای این بخش به ۱۰۲۶ نفر و شمار مجروحان آن به ۶۵۶۳ نفر رسیده است.
هنوز نزدیک به ۱۴ هزار فلسطینی در نوار غزه نیز مفقود و زیر آوار هستند.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت غزه در فلسطین اعلام کرد، بیمارستانهای نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ مورد مرگومیر از جمله ۴ کودک را به دلیل قحطی در نوار غزه ثبت کردهاند.
تعداد مرگ و میر ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در نوار غزه به ۱۰۱ نفر رسیده است که ۸۰ نفر از آنها کودک هستند.
بر اساس گزارشها، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک به مراکز توزیع کمکها و مناطق مسکونی حمله و از ورود کمکهای بشردوستانه به غزه جلوگیری میکند. این حملات باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است.
غزه از ماهها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به ویژه کودکان و زنان، در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند. کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری میشود. این رژیم همه فراخوانهای بینالمللی و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.
رژیم یاغی از زمان فروپاشی آتشبس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیروهای ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب، پیشروی کردهاند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شدهاند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه میماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصرهای خفقانآور بر کمکهای غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقبنشینی نمیکند.
نهادهای داخلی و بینالمللی و کمیتههای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بینالمللی خواستهاند تا برای توقف جنگ کشتار جمعی در غزه رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.
