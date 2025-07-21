به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه شبکه خبری الجزیره در گزارشی به فاجعه شدید گرسنگی در غزه که جان بسیاری از مردان و زنان و کودکان این منطقه جنگ زده را تهدید میکند پرداخت و نوشت که در غزه تنها چیزی که الان وجود دارد، گرسنگی و گرمای شدید است و با وجود هشدارهای متوالی مؤسسات داخلی و بینالمللی و به ویژه یونیسف مبنی بر ورود بیش از نیم میلیون نفر از ساکنان غزه به پنجمین مرحله از فاجعه گرسنگی در غزه، این روند همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، تعداد مرگ و میر ناشی از گرسنگی در غزه تاکنون به بیش از ۹۰۰ نفر رسیده است. این علاوه بر هزاران نفر انسانی است که در جستجوی غذا، در نتیجه حمله وحشیانه صهیونیستها جان خود را از دست دادهاند.
در حال حاضر بیش از ۷۱ هزار نفر با خطر مرگ ناشی از گرسنگی مواجه هستند و برای مداوای سو تغذیه شدید خود نیازمند رسیدن سریع دارو و غذا هستند.
با وجود خطرات ناشی از حملات صهیونیستها به صفوف افراد منتظر برای دریافت کمکهای انسانی، جمع زیادی از مردم به علت گرسنگی غزه در مراکز توزیع این کمکها حضور پیدا میکنند و اسرائیل آنها را با سلاحهای سبک و سنگین هدف قرار میدهد. در غزه برخی از مردم با حملات موشکی به شهادت میرسند و برخی دیگر در مسیر دریافت لقمهای نان کشته میشوند و تعدادی نیز زیر دست و پای افرادی که در نتیجه حملات صهیونیستها فرار میکنند، جان خود را از دست میدهند.
الجزیره میافزاید که رژیم صهیونیستی عادت کرده به مراکز توزیع غذا در غزه حمله کند و آنها را به کمینگاه مرگ افرادی تبدیل کند که با وجود خطرات زیاد، برای دریافت غذا به این مناطق می آیند.
بر اساس آمار یونیسف، بیش از ۴۷۰ هزار نفر در غزه با گرسنگی شدید مواجه هستند و در قعر آخرین مرتبه از مراحل پنجگانه امنیت غذایی دست و پا میزنند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا در گزارش خود تاکید میکند که ۷۱ کودک غزه نیازمند مداوای فوری سو تغذیه هستند. این تعداد علاوه بر ۱۷ هزار زن ساکن غزه است که از همین مشکل رنج میبرند.
اینها تنها بخشی از آمار مربوط به فاجعه گرسنگی در غزه است. یونیسف در گزارش خود تاکید میکند که عملیات نظامی روز افزون و محاصره فراگیر و کمبود شدید کمکهای مطلوب برای زندگی، سطح فقدان امنیت غذایی و سو تغذیه شدید در غزه را طی ماههای گذشته به شرایط بیسابقهای رسانده است.
از سوی دیگر بیمارستانهای غزه نمیتوانند این تعداد زیاد از مبتلایان به سو تغذیه و مجروحان در نتیجه حملات صهیونیستها و بیماران و افراد سالخورده را پذیرش کنند.
بحران کفن در غزه
الجزیره در گزارشی دیگر از بحران موجود در تهیه کفن برای شهدای جنایات رژیم صهیونیستی و مشکل سردخانهها خبر میدهد و مینویسد که سردخانههای غزه در صورتی که کفن و کیسه و نیازمندیهای اساسی خود را نهایتاً تا ۵ روز دیگر دریافت نکنند، از کار خواهند افتاد.
رژیم صهیونیستی از فوریه گذشته اجازه ورود تجهیزات لازم برای تدفین اموات را نداده است. اصلیح یکی از کارمندان که از سال ۲۰۰۹ به صورت داوطلبانه در این بخش فعالیت میکند، میگوید که این شرایط سختترین شرایطی است که طی ۱۹ سال گذشته با آن مواجه بوده است.
وی میافزاید که سردخانه مجتمع پزشکی ناصر روزانه بین ۳۵ تا ۱۰۰ پیکر شهید را پذیرش میکند. وی میافزاید: ما قدرت پذیرش این تعداد زیاد از شهدا را نداریم، اینها علاوه بر مرگ و میرهای طبیعی است که در غزه اتفاق میافتد. لذا مجبور هستیم از پارچهها و پوششهای کهنه و فرسوده شده به جای کفن استفاده کنیم.
وبگاه خبری تحلیلی العربی الجدید نیز گزارش داد که ساکنان غزه و سازمانهای بینالمللی از فروپاشی کامل روند تغذیه در این منطقه شکایت دادند که این موضوع باعث افزایش جنون آمیز هزینه تهیه غذا شده است. برنامه جهانی غذا در ابتدای جولای اعلام کرد که قیمت آرد در غزه نسبت به قبل از آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در این منطقه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۳ هزار برابر شده است.
کارل اسکاو مدیر برنامه جهانی غذا میگوید که این روند بدترین شرایطی است که در طول زندگی خود با آن مواجه بوده است. او میگوید که مردم در شرایطی در گرسنگی مطلق به سر میبرند که در چند متری پشت مرزها، محمولههای کمکهای انسانی به صف ایستاده است. رژیم صهیونیستی از ۲ مارس گذشته تاکنون محاصره شدیدی علیه غزه اعمال کرده و مانع از ورود غذا به این منطقه میشود.
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده است که سطح سو تغذیه در غزه در کل جهان بیسابقه است. سو تغذیه زنان باردار و فقدان وجود زیرساختهای بهداشتی باعث تولدهای زودرس میشود و بخشهای مراقبت ویژه در بیمارستانها به شدت شلوغ است تا حدی که ۴ یا ۵ کودک بیمار روی یک تخت میخوابند.
