به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تداوم کشتار و محاصره مردم مظلوم فلسطین در منطقه نوار غزه، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دام‌ظله) در بیانیه‌ای شدیداللحن نسبت به فاجعه انسانی در این منطقه ناشی از قحطی و کمبود مواد غذایی هشدار دادند و از کشورهای اسلامی خواستند برای پایان دادن به این وضعیت، مسئولانه و فوری اقدام کنند.

متن کامل ترجمه فارسی این بیانیه که از عمق نگرانی مرجعیت دینی جهان تشیع نسبت به رنج غیرنظامیان فلسطینی پرده برمی‌دارد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از نزدیک به دو سال قتل و تخریب مداوم، که صدها هزار شهید و مجروح و ویرانی کامل شهرها و مجتمع‌های مسکونی را در پی داشته است، مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه این روزها از شرایط معیشتی بسیار وخیمی رنج می‌برند؛ به‌ویژه به دلیل کمبود شدید مواد غذایی که موجب قحطی گسترده‌ای شده است، قحطی‌ که حتی کودکان، بیماران و سالمندان را نیز در امان نگذاشته است.

اگرچه از نیروهای اشغالگر چیزی جز این وحشی‌گری فجیع در چارچوب تلاش‌های مستمرشان برای کوچاندن فلسطینیان از سرزمین‌شان انتظار نمی‌رود، اما انتظار می‌رود که کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای عربی و اسلامی، اجازه ندهند این فاجعه انسانی بزرگ ادامه یابد، بلکه تلاش‌های خود را برای پایان دادن به آن دوچندان کرده و تمام توان خود را برای وادار کردن رژیم اشغالگر و حامیانش به فراهم کردن امکان ارسال مواد غذایی و سایر نیازهای معیشتی برای غیرنظامیان بی‌گناه در سریع‌ترین زمان ممکن به کار گیرند.

صحنه‌های دلخراش قحطی فراگیر در غزه که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، وجدان هیچ انسان باانصافی را آرام نمی‌گذارد، چنان‌که امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) در مورد تعدی به زنی در سرزمین‌های اسلامی فرمودند: اگر مسلمانی از این رویداد دق کند، ملامت‌پذیر نیست، بلکه نزد من سزاوار است»

و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

(۲۹ محرم ۱۴۴۷ هـ.ق) برابر با (۳ مرداد ۱۴۰۴ ه ش)

دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی (دام‌ظله)

نجف اشرف

