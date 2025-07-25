فراخوان «باراک» برای اعتصاب سراسری در اسرائیل!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایهود باراک» نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این رژیم در جهان منزوی و مطرود است.
وی اضافه کرد: کابینه نتانیاهو اعتماد مردم را از دست داده است. ما همچنان با جنگ فرسایشی در غزه رو به رو هستیم. باید یک شورش مدنی و اعتصاب تا تغییر کابینه و یا استعفای نتانیاهو آغاز شود.
باراک اضافه کرد: اگر موفق نشویم، اسرائیل در تاریکی که هویت و امنیت آن را تهدید میکند، فرو خواهد رفت. اگر سراسر اسرائیل تعطیل شود، کابینه مجبور میشود به خواست مردم تن دهد. اسرائیلیها باید برای براندازی کابینه کنونی به خیابانها بروند.
..............................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما