فراخوان «باراک» برای اعتصاب سراسری در اسرائیل!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایهود باراک» نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این رژیم در جهان منزوی و مطرود است.

وی اضافه کرد: کابینه نتانیاهو اعتماد مردم را از دست داده است. ما همچنان با جنگ فرسایشی در غزه رو به رو هستیم. باید یک شورش مدنی و اعتصاب تا تغییر کابینه و یا استعفای نتانیاهو آغاز شود.

باراک اضافه کرد: اگر موفق نشویم، اسرائیل در تاریکی که هویت و امنیت آن را تهدید می‌کند، فرو خواهد رفت. اگر سراسر اسرائیل تعطیل شود، کابینه مجبور می‌شود به خواست مردم تن دهد. اسرائیلی‌ها باید برای براندازی کابینه کنونی به خیابان‌ها بروند.

