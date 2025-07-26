مساجد گیلان با طرح «مسجد؛ کانون نشاط» میزبان نوجوانان هستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «رضا حاجتی» مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان امروز شنبه، 4 مرداد 1404 در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستاد اوقات فراغت در کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان گفت: برنامهها و فعالیتهای تابستانی کانونهای فرهنگی هنری در تابستان 1404 در قالب طرح ملی «مسجد؛ کانون نشاط» در سراسر استان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه ﺑﺮای ایجاد تمدن اسلامی ﺑﻪ دو عنصر اساسی «ﺗﻮلید فکر» و «ﭘﺮورش اﻧسان» نیازمندیم، افزود: یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی در ﻣﺴﻴﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرمانﻫﺎی واﻻی ﺧﻮد، ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ که دردرون ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪه و ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻓﻬﻴﻢ به وجود میآیند.
حجتالاسلام حاجتی مسجد را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه «ﺧﻮدﺳﺎزی، اﻧسان سازی» و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه «ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻧﺴﺎن» دانست و تصریح کرد: اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺣﻴﺎی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻓﺮهنگی ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﻳﻜﺴﻮ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ «اﻧﺴﺎن ﺳﺎزی» از سوی دیگر، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﺎص ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮهنگی ﻫﻨﺮی ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺑﻴﺖ را روﺷﻦ میکند که در سالهای اخیر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی تربیتی در کانونها ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان اعلام کرد: در راستای ﺗﺒﻌﻴت از توصیه حکیمانه رهبر معظم انقلاب، مطالعه و آموزش نهج البلاغه محور برنامههای تابستانه امسال طرح ملی مسجد کانون نشاط است.
وی با اشاره به اجرای طرح تابستانی مسجد کانون نشاط در کانونهای فرهنگی هنری مساجد سراسر استان اذعان کرد: محور محتوایی امسال طرح ﻏﻨﻲﺳﺎزی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در مساجد مبنی بر آﺷﻨﺎیی ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ٣١ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ است که ارتباط ﻣﻔﻬـﻮمی ﺑﻴﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺮﺑﻴﺖ دارد.
به گفته حجتالاسلام حاجتی، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان ﻋﻠمی و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮهنگی ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺎدرﺳﺎزی، اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ وﻫﻢاﻓﺰایی ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ راﺑﻄﻴﻦ، ﻛﺸﻒ و ﺷﻜﻮﻓﺎیی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی فرهنگی و علمی، از دیگر اهداف اجرای طرح تابستانی در کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان با بیان اینکه این طرح از ابتدای تیرماه آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد، اعلام کرد: برنامههای اوقات فراغت در کانونهای فرهنگی هنری فرصتی برای رشد کودکان و نوجوانان و بستر مناسبی برای آشنایی آنان با مساجد است که باید این بستر را فراهم کنیم تا مسجد طراز اسلامی تحقق یابد.
