به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود باقری خطیبانی، دبیر ستاد اربعین استان گیلان ظهر امروز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام عبور آمار ثبتنامی زائران گیلانی در سامانه سماح از مرز ۱۶ هزار نفر، گفت: با وجود باقیماندن ۱۷ روز تا اربعین حسینی، استقبال مردم گیلان از زیارت اربعین چشمگیر بوده و پیشبینی میشود این عدد در روزهای آینده با شیب بیشتری افزایش یابد.
وی با تأکید بر لزوم ثبتنام رسمی زائران افزود: سامانه سماح تنها مسیر رسمی و مورد تأیید برای ثبتنام زائران اربعین است و لازم است هماستانیهای عزیز در اسرع وقت نسبت به ثبتنام خود اقدام کرده و مراحل مربوط به دریافت گذرنامه، بیمه، تهیه دینار و سایر اقدامات مورد نیاز را بهموقع انجام دهند تا در روزهای منتهی به اربعین با ازدحام و مشکلات احتمالی مواجه نشوند.
باقری خطیبانی با اشاره به آمادگی کامل ستاد اربعین استان در تمامی حوزهها تصریح کرد: کمیتههای امنیتی، بهداشتی، فرهنگی، حملونقل، تغذیه، اسکان و پشتیبانی در هماهنگی کامل هستند و از هفتههای گذشته با برنامهریزی و جلسات مستمر در حال اجرای وظایف خود برای خدمت به زائران عزیز هستند.
وی با بیان اینکه امسال ۳۲ موکب از استان گیلان در کشور عراق فعال خواهند بود، افزود: این مواکب در سه محور اصلی مستقر میشوند؛ بخشی از آنها در شهر نجف، بخشی در شهر کربلا که سهم قابلتوجهی از مواکب گیلانی را شامل میشود، و گروهی نیز در مسیر بین نجف تا کربلا (طریقالحسین) برای خدمترسانی به زائران مستقر خواهند شد.
دبیر ستاد اربعین استان گیلان خاطرنشان کرد: برخی از مواکب گیلانی به همراه خادمان خود حرکت به سمت عراق را آغاز کردهاند و هماکنون در محلهای مشخصشده مستقر شدهاند و مشغول آمادهسازی محلهای اسکان، پخت غذا و تجهیزات پذیرایی هستند. سایر مواکب نیز طی روزهای آینده بهتدریج اعزام خواهند شد تا آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین را داشته باشند.
وی با تأکید بر مردمی بودن این رویداد عظیم، اظهار کرد: اربعین یک حرکت کاملاً مردمی و برخاسته از دل مردم است اما بدون همراهی و پشتیبانی نهادهای مسئول، امکان ساماندهی مناسب و ارائه خدمات در این سطح وجود ندارد. همه دستگاههای دولتی و اجرایی استان موظفاند در کنار مردم باشند و ظرفیت خود را برای پشتیبانی از زائران به میدان بیاورند.
باقری خطیبانی همچنین با اشاره به پیگیریهای مستمر استاندار گیلان گفت: دکتر حق شناس، استاندار محترم گیلان، با حساسیت و جدیت روند فعالیتهای ستاد اربعین را دنبال میکنند و طی جلسات متعدد، دستور دادهاند که تمامی دستگاهها برای ارائه خدمت به زائران پای کار باشند و به هیچ وجه از مسئولیت خود شانه خالی نکنند.
وی در ادامه با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی و امنیتی از سوی زائران گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و آبوهوایی عراق، همراه داشتن داروهای ضروری، استفاده از وسایل محافظتی در برابر گرما، رعایت اصول تغذیهای، و پرهیز از حضور در مکانهای پرتراکم برای حفظ سلامت و امنیت شخصی بسیار ضروری است. همچنین زائران باید از راهنمایی نیروهای امدادی و انتظامی در طول مسیر تبعیت کامل داشته باشند.
دبیر ستاد اربعین استان گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت مردم، تلاش خالصانه خادمان مواکب و همراهی نهادهای اجرایی، امسال نیز شاهد حضوری منظم، پرشور و در شأن زائران گیلانی در مسیر زیارت اربعین حسینی باشیم.
