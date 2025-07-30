به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی نوشت: «ایران عزیز در خطر دیوان کینه‌توز است، بیش از هر زمان، مباد دلخوری‌های داخلی ما را از دشمنان غدار غافل کند، از ۱۱۹ نماینده‌ای که همراهی داشتند و از ۱۱۹ نماینده که نظر دیگری ابراز داشتند، سپاسگزارم. ما یک خانواده و یک ملت هستیم، هرچند با نگاه‌های متفاوت. دشمنان‌مان را ناامید کنیم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سوالات فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ پاسخ داد.

«دلیل بی توجهی و ترک فعل در خصوص وظایف اصلی وزارت خانه»، «دلیل بی توجهی به تعهدات وزارتخانه در نقاط مختلف کشور و توزیع نا عادلانه اعتبارات در کشور» و «دلیل انتصابات خاص در وزارت خانه» سوالات فتح الله توسلی بود که از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد.

