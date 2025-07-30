  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

وزیر ارشاد: ایران در خطر دیوان کینه‌توز است

۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰
کد خبر: 1712978
وزیر ارشاد: ایران در خطر دیوان کینه‌توز است

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی با تصریح اینکه ایران در خطر دیوان کینه توز است، هشدار داد، دلخوری های داخلی نباید ما را از دشمنان غدار غافل کند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی نوشت: «ایران عزیز در خطر دیوان کینه‌توز است، بیش از هر زمان، مباد دلخوری‌های داخلی ما را از دشمنان غدار غافل کند، از ۱۱۹ نماینده‌ای که همراهی داشتند و از ۱۱۹ نماینده که نظر دیگری ابراز داشتند، سپاسگزارم. ما یک خانواده و یک ملت هستیم، هرچند با نگاه‌های متفاوت. دشمنان‌مان را ناامید کنیم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سوالات فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ پاسخ داد.

«دلیل بی توجهی و ترک فعل در خصوص وظایف اصلی وزارت خانه»، «دلیل بی توجهی به تعهدات وزارتخانه در نقاط مختلف کشور و توزیع نا عادلانه اعتبارات در کشور» و «دلیل انتصابات خاص در وزارت خانه» سوالات فتح الله توسلی بود که از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد.
  .............
پایان پیام/ 218
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha