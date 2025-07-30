  1. صفحه اصلی
تحسین شجاعت یمنی‌ها از سوی مفتی عمان: افسانه‌ها را شکستند

۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶
مفتی سلطنت عمان، در پیامی ستایش‌آمیز، مبارزان یمنی را قهرمانانی نامید که تمام افسانه‌ها را در هم شکستند و دشمنان را به عقب راندند. او برای آنان پایداری، پیروزی و گشایش الهی آرزو کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی سلطنت عمان، با ارسال پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از قهرمانان یمنی تجلیل کرد و آنان را قهرمانانی بی‌نظیر خواند که هر اسطوره‌ای را در هم کوبیده‌اند.

وی نوشت: ما قهرمانان شجاع و برجسته یمن را که هر اسطوره‌ای را شکستند و همه دشمنان را وادار به عقب‌نشینی کردند، گرامی می‌داریم. آنان هنوز هم در پی ردگیری کشتی‌های دشمن، در هر کجا که باشند، هستند.

مفتی عمان افزود: آفرین بر این شیرمردان که هیچ‌کس جرئت تعرض به حریم‌شان را ندارد. خداوند بر استقامت، ثبات، قدرت و جسارت‌شان بیفزاید، گره‌ها را از کارشان بگشاید و پیروزی درخشان را به دست‌شان رقم زند.

شیخ الخلیلی در پایان تأکید کرد: و خداوند بر همه کارها چیره است. هر که را بخواهد عزت می‌دهد و هر که را بخواهد خوار می‌سازد. نیکی در دست اوست و او بر همه چیز تواناست. فرمانروایی و ستایش تنها از آنِ اوست. از خداوند مسئلت داریم که به‌زودی، به دست آنان و دیگر مبارزان قهرمان، پیروزی درخشان را محقق سازد.

