تصویری از فاجعه انسانی در غزه از فضا قابل مشاهده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده نشان می‌دهد که هزاران نفر روز شنبه کامیون‌های حامل کمک‌های امدادی را احاطه کرده‌اند.

این تصویر که توسط شرکت پلنت لبز منتشر شده جمعیت انبوهی را نشان می‌دهد که دور ۱۵ تریلی امدادی جمع شده‌اند.

هجوم جمعیت به حدی زیاد بود که تریلی‌های حامل کمک‌ها دیده نمی‌شدند.

این تصویر حدود ۲۰۰ متر در شمال مرز نظامی اراضی اشغالی که به عنوان گذرگاه موراگ شناخته می‌شود، گرفته شده است. این مرز شهرهای جنوبی خان‌یونس و رفح را از هم جدا می‌کند. صف مردم به طول ۲ کیلومتر به سمت خان یونس امتداد داشت.



