ساعتی دیگر سخنرانی شیخ نعیم قاسم در اولین سالگرد شهادت فواد شکر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله، در مراسم سالگرد شهادت سردار بزرگ حزب‌الله لبنان فؤاد شکر («سید محسن») به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

این سخنرانی از ساعت ۱۸:۰۰ امروز به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت تهران) در «مدارس المهدی علیه‌السلام» واقع در الحدث در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار خواهد شد .

بر اساس گزارش سایت المنار، حزب‌الله با هدف تجلیل از مجاهدت‌ها و خدمات ارزنده شهید شکر، جمعی از مسؤولان و علاقمندان را برای شرکت در این گردهم‌آیی دعوت کرده است.

در این برنامه نیز با حضور سخنرانان و شرکت‌کنندگان، یاد و خاطره فرمانده فقید گرامی داشته شده و تأکید خواهد شد که راه و آرمان‌های او همچنان چراغ راه مقاومت باقی می‌ماند.

شهید فؤاد علی شکر (متولد ۱۹۶۱ میلادی)، ملقب به «سید محسن»، از فرماندهان بلندپایه و از بنیان‌گذاران واحد عملیات خارجی حزب‌الله لبنان بود؛ او در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات‌های مهمی همچون حمله به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت (۱۹۸۳) و نبردهای جنوب لبنان تا سال ۲۰۰۰ نقش اساسی داشت .

در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ (۹ مرداد ۱۴۰۳)، منطقه حارة حریک در ضاحیه جنوبی بیروت، محل تجمع و استقرار وی، هدف حمله هوایی نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و ساختمان محل استقرار او به‌کلی ویران شد. بقایای جسد وی روز بعد از زیر آوار بیرون کشیده و شهادت او تأیید شد.

