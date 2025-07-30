  1. صفحه اصلی
ساعتی دیگر سخنرانی شیخ نعیم قاسم در اولین سالگرد شهادت فواد شکر

۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۱
کد خبر: 1713072
شیخ نعیم قاسم، امروز چهارشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۴ (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵) در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت فرمانده جهادی برجسته فؤاد شکر معروف به «سید محسن» سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله، در مراسم سالگرد شهادت سردار بزرگ حزب‌الله لبنان فؤاد شکر («سید محسن») به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

این سخنرانی از ساعت ۱۸:۰۰ امروز به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت تهران) در «مدارس المهدی علیه‌السلام» واقع در الحدث در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار خواهد شد .

بر اساس گزارش سایت المنار، حزب‌الله با هدف تجلیل از مجاهدت‌ها و خدمات ارزنده شهید شکر، جمعی از مسؤولان و علاقمندان را برای شرکت در این گردهم‌آیی دعوت کرده است.

در این برنامه نیز با حضور سخنرانان و شرکت‌کنندگان، یاد و خاطره فرمانده فقید گرامی داشته شده و تأکید خواهد شد که راه و آرمان‌های او همچنان چراغ راه مقاومت باقی می‌ماند.
انجام می‌شود.

شهید فؤاد علی شکر (متولد ۱۹۶۱ میلادی)، ملقب به «سید محسن»، از فرماندهان بلندپایه و از بنیان‌گذاران واحد عملیات خارجی حزب‌الله لبنان بود؛ او در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات‌های مهمی همچون حمله به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت (۱۹۸۳) و نبردهای جنوب لبنان تا سال ۲۰۰۰ نقش اساسی داشت .

در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ (۹ مرداد ۱۴۰۳)، منطقه حارة حریک در ضاحیه جنوبی بیروت، محل تجمع و استقرار وی، هدف حمله هوایی نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و ساختمان محل استقرار او به‌کلی ویران شد. بقایای جسد وی روز بعد از زیر آوار بیرون کشیده و شهادت او تأیید شد.

