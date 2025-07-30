برگزاری اجتماع «نجمة الهدایة» در گلزار شهدای رشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «انسیه مهتابی» شامگاه سه‌شنبه، ۷ مرداد ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ «نجمة الهدایة» ویژه بانوان به همراه برپایی سفره‌ای در پناه حضرت رقیه (س) در گلزار شهدای رشت اظهار کرد: این مراسم معنوی که با همکاری شورای هیئات بانوان استان گیلان و جامعه زنان سپاه شهرستان رشت با هدف ارتقا سطح فرهنگی و دینی بانوان و ترویج معارف اهل بیت (ع) برگزار شد.

مسئول شورای هیئات بانوان استان گیلان افزود: در این مراسم باشکوه، سفره‌ای با محوریت حضرت رقیه (س) پهن شد که مورد توجه و استقبال گسترده شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: حضور معاون بانوان سازمان هیئات و تشکل‌های کشور، از نکات برجسته این مراسم بود که با سخنرانی و پیام‌های معنوی خود بر اهمیت نقش بانوان در تحکیم ارزش‌های دینی و فرهنگی تأکید کرد.

مهتابی اضافه کرد: این اجتماع فرصتی بود تا بانوان فعال و علاقه‌مند به معارف اهل بیت (ع) دور هم جمع شوند و ضمن بهره‌مندی از فضای معنوی، پیوندهای فرهنگی و دینی خود را مستحکم‌تر کنند.

مسئول شورای هیئات بانوان استان گیلان در پایان با قدردانی از همراهی جامعه زنان سپاه شهرستان رشت و سایر دست‌اندرکاران، از بانوان استان دعوت کرد تا در برنامه‌های آتی این مجموعه با مشارکتی فعال حضور یابند.

وی همچنین بر تداوم برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی و مذهبی به منظور تقویت بنیان‌های خانوادگی و اجتماعی در سطح استان تأکید کرد.

