شمار شهدای غزه به ۶۰ هزار و ۱۳۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که ۱۰۴ شهید و ۳۹۹ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

به گزارش المیادین، در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین اشاره شده است که تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوارها و یا در خیابان‌ها هستند و تیم‌های اورژانس و سازمان امداد و نجات فلسطین در حال حاضر امکان دسترسی به آنها را ندارند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که تعداد قربانیان جنگ رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۰۱۳۸ شهید و ۱۴۶۲۶۹ مجروح افزایش یافته است.

این بیانیه نشان می دهد که تعداد قربانیان حملات و بمباران‌های رژیم صهیونیستی از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا به امروز به ۸۹۷۰ شهید و ۳۴۲۲۸ مجروح رسیده است.

براساس بیانیه مذکور، تعداد قربانیان مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه که طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان‌ها انتقال داده شده‌اند به ۶۰ شهید و بیش از ۱۹۵ مجروح رسیده است تا بدین ترتیب، تعداد کل قربانیان معیشتی که به بیمارستان‌ها رسیده‌اند به ۱۲۳۹ شهید و بیش از ۸۱۵۲ زخمی برسد.

بیمارستان‌های نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ مورد مرگ جدید به دلیل قحطی و سوء تغذیه را ثبت کرده‌اند تا تعداد کل مرگ و میر ناشی از قحطی و سوء تغذیه به ۱۵۴ نفر، از جمله ۸۹ کودک، برسد.

