حضرت نوح(ع) چند سال عمر کرد؟

۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰
از ظاهر قرآن برمی آید که مقدار ۹۵۰ سال حضور حضرت نوح(ع) در میان قومش، تمام عمر نوح(ع) نبوده است بلکه بعد از طوفان هم مدت دیگری زندگی کرد که طبق گفته بعضی از مفسران، سیصد سال بود. اصولاً قوم نوح(ع) عمر طولانی داشتند، و در این میان عمر خود نوح(ع) نیز فوق العاده بوده است.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پاسخ این سؤال در آیه ۱۴ سوره «عنکبوت» آمده است. خداوند می فرماید: (ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنها هزار سال به جز پنجاه سال، درنگ کرد)؛ «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلاّ خَمْسِینَ عاماً».

تعبیر به «هزار سال الاّ پنجاه سال» ـ در حالی که ممکن بود از اول ۹۵۰ سال بگوید ـ برای اشاره به عظمت و طول این زمان است؛ زیرا عدد «هزار»، آن هم به صورت «هزار سال»، برای «مدت تبلیغ» عدد بسیار بزرگی محسوب می شود.

ظاهر آیه فوق این است که این مقدار، تمام عمر نوح(علیه السلام) نبود ـ هر چند «تورات» کنونی این عدد را برای تمام مدتِ عمر نوح(علیه السلام) ذکر کرده، (۱) بلکه بعد از طوفان هم مدت دیگری زندگی کرد که طبق گفته بعضی از مفسران، سیصد سال بود.

البته، این عمر طولانی در مقیاس عمرهای زمان ما بسیار زیاد است و هیچ گاه طبیعی به نظر نمی رسد، ممکن است میزان عمر در آن ایام، با امروز تفاوت داشته، اصولاً قوم نوح، چنان که از بعضی مدارک، به دست می آید عمر طولانی داشتند، و در این میان عمر خود نوح(علیه السلام) نیز فوق العاده بوده است، ضمناً این نشان می دهد که ساختمان وجود انسان به او امکان عمر طولانی می دهد.

مطالعات دانشمندان امروز، نیز نشان داده که عمر انسان حد ثابت و معینی ندارد، و این که بعضی آن را محدود به ۱۲۰ سال، یا کمتر و بیشتر، دانسته اند، کاملاً بی پایه است، بلکه با تغییر شرائط ممکن است کاملاً دگرگون شود.

هم اکنون، به وسیله آزمایش هائی توانسته اند، عمر پاره ای از گیاهان و یا موجودات زنده دیگر را به دوازده برابر عمر معمولی، و حتی در بعضی از موارد، ـ اگر تعجب نکنید ـ به نهصد برابر برسانند! و اگر موفق شوند با همین معیار عمر انسان را افزایش دهند، ممکن است انسان هزاران سال عمر کند. (۲)، (۳)

پی نوشت:

(۱). «تورات»، سفر تکوین، فصل نهم.
(۲). برای توضیح بیشتر در مسأله راز طول عمر ـ به تناسب بحث های مربوط به عمر طولانی حضرت مهدی(علیه السلام) ـ به کتاب «مهدی، انقلابی بزرگ» مراجعه فرمائید.
(۳). گرد آوری از کتاب: تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، دار الکتب الإسلامیه، چاپ بیست و پنجم، ج ۱۶، ص ۲۴۴.

  • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
    ۹۵۰ سال مدت توقف حضرت نوح علیه السلام در میان قومش بوده است ، قرآن کریم می فرماید: ولبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما
