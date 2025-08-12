استثنائات حرمت «دروغ گویی»

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: دروغ یکی از گناهانی است که همواره خطرات مادی، معنوی، فردی و اجتماعی زیادی برای انسان داشته، اما بر اساس روایات، سخنان فقها و علمای اخلاق، مواردی از حکم دروغ استثناء شده، که عبارتند از:

۱ـ دروغ برای اصلاح ذات البین؛

۲ـ دروغ برای اغفال دشمن در میدان جنگ؛

۳ـ دروغ در مقام تقیّه؛

۴ـ برای دفع شرّ ظالمان؛

۵ـ و تمام مواردی که جان و ناموس انسان به خطر افتاده و برای نجات از خطر، راهی جز توسل به دروغ نیست.



تمام این موارد مشمول قاعده اهم و مهم است، مثلا هرگاه انسانی در چنگال جمعی متعصّب، بی منطق و بی رحم گرفتار شود، و از مذهب او سؤال کنند، که اگر حقیقت را بگوید فوراً خون او را می ریزند، در این شرایط عقل و شرع به انسان اجازه می دهند که با پاسخ های دروغین جان خود را نجات دهد. یا زمانی که اختلاف شدیدی در بین دو نفر بروز کرده، انسان می تواند با گفتن دروغی (مثلا فلان کس به تو علاقه زیاد دارد و بارها در پشت سر ذکر خیر شما را گفته) بین آن دو، صلح و آشتی برقرار سازد.



البته انسان نباید به خاطر منافع شخصی و کارهای جزئی متوسل به دروغ شود، و با توسل به این استثنائات، دستاویزی برای دروغ گفتن ایجاد نماید، و به این بهانه برای هر موضوع جزئی دروغ بگوید. در واقع تجویز دروغ در این موارد، همانند حلال بودن خوردن مردار (اکل میته) در حال اضطرار می باشد که باید به مقدار ضرورت و تنها در مواردی که راهی به جز آن وجود ندارد، اکتفا شود.



دلیل این استثنائات علاوه بر قاعده عقلی بالا (قاعده اهم و مهم) روایات متعددی است که در منابع مختلف اسلامی از معصومین(علیهما السلام) نقل شده است؛ از جمله:

۱- امام صادق(علیه السلام) در حدیث معروفی می فرمایند: «لَیْسَ شَیْءٌ مِمّا حَرَّمَ اللّهُ اِلاّ وَ قَدْ اَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ اِلَیْهِ» (۱)؛ (هیچ حرامی الهی نیست مگر این که خداوند آن را برای کسی که مضطر شده است حلال فرموده).



۲ـ حضرت علی(علیه السلام)، از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل می کنند که آن حضرت می فرمودند: «اِحْلِفْ بِاللّهِ کاذِباً وَ نَجِّ اَخاکَ مِنَ القَتْلِ» (۲)؛ (سوگند دروغ به نام خدا یاد کن و برادرت را از کشته شدن [به ناحق] نجات ده).



۳ـ پیامبر(صلی الله علیه وآله) در حدیثی می فرماویند: «کُلُّ الْکِذْبِ یَکْتُبُ عَلی إبنِ آدَمِ اِلاّ رَجُلٌ کَذَبَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ یُصْلِحُ بَیْنَهُما» (۳)؛ (هر دروغی در نامه عمل انسان نوشته می شود، مگر کسی که دروغ در میان دو نفر بگوید تا میان آن دو صلح برقرار گردد).



۴ـ در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «اَلْکِذبُ مَذُمُومٌ اِلاّ فِی اَمْرَیْنِ دَفْعُ شَرِّ الْظَّلَمَةِ وَ اِصْلاحُ ذاتِ الْبَیْنِ» (۴)؛ (دروغ نکوهیده است مگر در دو چیز، دفع شر ظالمان و اصلاح ذات البین).



۵ـ در حدیث دیگری از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) چنین نقل شده است: «کُلُّ الْکِذْبِ مَکْتُوبٌ کِذْباً لا مَحالَةَ اِلاّ اَنْ یَکْذِبُ الرَّجُلُ فِی الْحَرْبِ فَاِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ اَوْ یَکُونُ بَیْنَ رَجُلَیْنِ شَخناءٌ فَیُصْلِحُ بَیْنَهُما اُوْ یُحَدِّثُ اِمْرَأَتَهُ یُرْضِیها» (۵)؛ (تمام دروغ ها حتماً دروغ نوشته می شود، مگر این که انسان در جنگ دروغ بگوید، زیرا [یکی از طرق پیروزی در] جنگ فریب [دشمن] است، یا در میان دو نفر کینه و عدواتی باشد و او [به وسیله دروغ] میان آنها صلح و آشتی برقرار سازد، یا با همسرش سخن می گوید [که واقعیت ندارد] به خاطر این که او را راضی کند).



منظور از جمله اخیر این نیست که انسان هر چه بخواهد به همسرش دروغ بگوید بلکه ناظر به مواردی است که همسر انسان توقّعات نابجایی دارد، که در امکانات شوهر نمی گنجد، او با وعده دروغین، سر و صدای او را خاموش می کند، و چه بسا با گذشت زمان فراموش شده، و درگیری و منازعه ای پیش نخواهد آمد. این معنی در مورد توقّعات غیر منطقی شوهر نیز صادق است، و در بعضی از روایات نیز به آن اشاره شده است. (۶)، (۷) پی‌نوشت: