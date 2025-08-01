به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان استان صعده یمن امروز جمعه با برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه از جمله گرسنگی و تشدید محاصره را محکوم کردند.

طبق گزارش المسیره، شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ها بر حمایت یمن از غزه تاکید کرده و سکوت امت عربی و اسلامی در قبال گرسنگی مردم فلسطین را محکوم کردند.

آنها شعارهایی را علیه آمریکا سر دادند و تاکید کردند که غزه تنها نیست بلکه مردم یمن در کنار آن هستند.

تظاهر کنندگان تاکید کردند مردم غزه در طول ۲۲ ماه به دست دشمن جنایتکار صهیونیستی و با حمایت آمریکا در حال کشتار و مردن از گرسنگی بوده است در حالی که جهان ساکت ایستاده و چشمان خود را به روی این جنایت‌ها بسته است.

مردم یمن اعلام مرحله چهارم تشدید تنش علیه رژیم صهیونیستی توسط نیروهای مسلح یمن را تبریک گفتند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

