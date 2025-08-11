چرا آیین زرتشت، دین کاملی نیست؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:

در رابطه با آیین زرتشت ابهامات و اشکالات متعددی وجود دارند. برخی از این اشکالات جنبه تاریخی دارند، برخی کلامی و اعتقادی اند، بعضی مربوط به وثاقت کتاب آسمانی و اشکالاتی نیز راجع به حوزه های اخلاقی و رفتاری و یا نظام اجتماعی و خانوادگی آن مربوط می شود. اکنون به اختصار به پاره ای از این موارد اشاره می کنیم.



یک. نظرگاه تاریخی

اطلاع دقیقی پیرامون زمان پیدایش و ظهور زرتشت به عنوان پیامبر آیین مزدیسنی وجود ندارد. برخی از دانشمندان مانند هوسینگ در اصل وجود او تردید کرده و چون رستم و اسنفدیار شخصیتی موهوم دانسته اند. ۱



بعضی تاریخ ظهور او را ۶۰۰ و برخی تا ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد دانسته اند. قول مشهور آن است که او ۶۶۰ سال پیش از میلاد پا به جهان گذاشته و سی سال بعد دعوی نبوت کرده و به سال ۵۸۳ ق. م در آتشکده بلخ به دست تورانیان کشته شده است. ۲



محل تولد وی نیز مردد بین ری، آذربایجان، افغانستان، فلسطین، خوارزم و فارس است ۳. همچنین در مورد این که واقعاً او پیامبری برگزیده از سوی خداست یا نه، اطلاع دقیقی در دست نیست

و مسلمانان صرفا به استناد منابع دینی خود - نه با اتکا به ادله تاریخی - با زرتشتیان هم چون اهل کتاب رفتار نموده اند ۴.



بنابراین فارغ از برخورد اسلام و مسلمانان با پیروان زرتشت و آیین او؛ هیچ دلیلی بر اعتبار و بنیاد الهی آن وجود ندارد و حتی اعراب زیرسلطه ساسانیان نیز آنان را اهل کتاب نمی شناختند. ۵



دو. عدم وثاقت کتاب اوستا

کتاب مقدس زرتشتیان «اوستا» نام دارد. قدیمی ترین نسخه اوستا که به خط «دبیره» نوشته شده و در دانمارک نگهداری می شود مربوط به سال ۱۳۲۵ میلادی ۶ یعنی ۱۹۰۸ سال بعد از کشته شدن زرتشت است. بنابراین به احتمال زیاد زرتشتیان حدود ۲۰ قرن کتاب مدون و شناخته شده ای نداشته و اگر داشته اند اثری از آن در دست نیست. افزون بر آن زرتشتیان اتفاق نظر دارند که اوستا در اصل بسیار بزرگتر از اوستای کنونی بوده است. اوستای کنونی دارای ۸۳۰۰۰ کلمه است و احتمالاً اصل آن دارای ۳۴۵۷۰۰ کلمه، یعنی چهار برابر بوده است ۷. ۸ این مسأله آیین زرتشت را با دو مشکل اساسی روبرو می سازد.



۲-۱. تردید در وثاقت کتاب مقدس؛ زیرا کتابی که بیش از نوزده قرن پس از رحلت ابلاغ کننده آن گردآوری شود، آن هم براساس نوشته های پراکنده ای که تواتر تاریخی در مورد آنها ثابت نیست، به شدت اعتبار و وثاقت آن را مخدوش می سازد. برخی نیز برآنند که اوستا در دوره هخامنشی مدون بوده و با حمله اسکندر از میان رفته و یا اسکندر آن را سوزانده است و تا ظهور ساسانیان اثری از اوستای مدون نبوده تا آن که به دستور اردشیر، یکی از روحانیون زرتشتی بار دیگر اوستا مرتب شد. اما این که بر چه اساسی اوستا بازسازی شده و تا چه اندازه با اوستای اصلی انطباق دارد معلوم نیست. ۹



۲-۲. اوستا دارای ۵ بخش به نام های زیر است : «یسنا»، «ویسپرد»، «وندیداد»، «یشتها» و «خرده اوستا». قسمتی از «یسنا»، «گاتها» نامیده می شود که مشتمل بر ادعیه و معارف دینی و معروف ترین قسمت اوستاست. از نظر اوستا پژوهان تنها قسمتی از گاتها به زرتشت تعلق دارد. ۱۰ و بقیه آن به دوران پیش از زرتشت و یا پس از وی تعلق دارد. ۱۱ این مسأله نیز اعتبار اوستا را به عنوان کتاب آسمانی زرتشت مخدوش می سازد.



۲-۳. به فرض ثابت شود که اولاً زرتشت پیامبری الهی بوده و ثانیاً آنچه در اوستای کنونی وجود دارد عیناً همان مطالبی است که از زرتشت به یادگار مانده؛ در نهایت مخاطبان را با دینی ناقص مواجه می کند که حدود سه چهارم آن از دست رفته است. لاجرم پیامبر دیگری لازم است که نیازهای دینی از دست رفته را جبران و خلاء موجود را پر نماید.



به عبارت دیگر اگر اوستای موجود برای هدایت بشر کافی بود، انزال سه چهارم دیگر لغو و بی فایده بود. و اگر کافی نبود چنین نقصی وجود دین و پیامبر دیگر را لازم می نماید و بر زرتشتیان نیز لازم می شود که به آیین کامل بعدی ایمان آورند.



سه. نژاد و ملیت گرایی

نژادپرستی و ملیت گرایی یکی از عوامل منفی راه یافته در آیین زرتشت به ویژه از دوره ساسانی است. این مسأله به آیین یاد شده ویژگی های تاریخی و احکام خاصی بخشیده است از جمله:



۳-۱. اگرچه احتمالاً دعوت زرتشت فراگیر بوده ولی براساس شواهد تاریخی پیروان آن همه آریایی بوده و از نژادهای دیگر چندان کسی به این آیین در نیامده است. ۱۲



۳-۲. ملیت گرایی و ناسیونالیسم در «فرّ ایزدی» به خوبی آشکار است. فریا خوارنه فروغی است ایزدی، به دل هر که بتابد برتری یابد، پادشاه شود، پیروز گردد یا در کمالات نفسانی و روحانی آراسته شود و پیامبر گردد.



۳-۳. نژادگرایی و نظام طبقاتی سبب تجویز و گسترش ازدواج با محارم شده است. «کرتیر» از بنیانگذاران زرتشتی ساسانی نوشته است: «بسیار ازدواج ها میان محرمان برقرار نمودم».۱۴ این مسأله همواره موجب خرده گیری بر آیین زرتشت گردیده است.



۳-۴. بی ارزش انگاری جان غیرزرتشتیان؛ در تفکر زرتشتی انسان ها به دو دسته: مزداپرستان (زرتشتیان) و دیوپرستان (نازرتشتیان) تقسیم می شوند.



در این آیین اگر پزشکی در پی آموزش جراحی است باید تمرین خود را بر دیوپرستان آغاز کند. اگر سه دیوپرست به دست او مرد، دیگر نباید بر مزداپرستان پزشکی کند. ۱۵



چهار. نظام طبقاتی

جامعه ساسانی و آیین زرتشت پیوندی دو سویه دارند. از طرفی آیین ساسانی شکل خاص و ویژه ای به این آیین بخشیده به طوری که برخی از پژوهشگران زرتشتی موجود را شدیدا متأثر از ساسانیان دانسته اند. از طرف دیگر جامعه ساسانی نماد جامعه مطلوب و مورد نظر آیین زرتشت شناخته می شود. ۱۸ چنین جامعه ای شدیدا مورد حمایت و حفاظت آموزه ها و پیشوایان زرتشتی بوده است.



در این نظام جامعه از چهار طبقه متمایز تشکیل شده بود:

۱. آژون (روحانیون)، ۲. ارتش تاران، ۳. کشاورزان، ۴. صنعتگران ۱۹.

در این نظام اولاً طبقات وضعیت سربسته ای داشته و به هیچ روی امکان ترقی از طبقه ای به طبقه دیگر وجود نداشت. ثانیاً طبقات فراتر امتیازات فراتر و طبقات فرودست محدودیت های بیشتری داشتند و جز کار و بردگی بهره ای نصیب شان نمی شد. ثالثاً امتیازات و محرومیت های طبقاتی جنبه ارثی داشت و نسل به نسل به اجبار و بدون امکان تغییر تداوم می یافت.



پنج. افسانه گرایی و بت پرستی

وجود افسانه های خردگریز در اوستا یکی از ضعف های آیین و کتاب مقدس زرتشتی است.



کریستن سن افسانه خلقت را بر اساس اوستای ساسانی چنین نقل می کند: «... عمر دنیا بالغ بر ۱۲۰۰۰ سال است.



در سه هزار سال نخستین عالم، اوهرمزد (یا عالم روشنی) و اهریمن (یا عالم تاریکی) در جوار یکدیگر آرام می زیسته اند. این دو عالم از سه جانب نامتناهی بوده، فقط از جانب چهارم به یکدیگر محدود می شده اند. دنیای روشن در بالا و عالم ظلمانی در زیر قرار داشته و هوا فاصله آنها بوده است. مخلوقات اورمزد در این سه هزار سال در حال امکانی بودند، سپس اهریمن نور را دیده درصدد نابود کردنش برآمد.



اوهرمزد که از آینده آگاهی داشت مصافی به مدت نه هزار سال با وی طرح افکند. اهریمن که فقط از ماضی آگاه بود رضا داد. آن گاه اوهرمزد به او پیشگویی کرد که این جدال با شکست عالم ظلمت خاتمه خواهد یافت. از استماع این خبر اهریمن سخت متوحش شد و مجدداً به عالم تاریکی درافتاد و سه هزار سال در آنجا بی حرکت بماند.



اوهرمزد در این فرصت دست به آفرینش جهان زد و چون کار خلقت به پایان رسید، گاوی را بیافرید که موسوم به گاو نخستین است. پس آنگاه انسانی بزرگ خلق کرد به نام گیومرد (کیومرث) که نمونه نوع بشر بود. آنگاه اهریمن به آفریدگان او حمله برد و عناصر را بیالود و حشرات و هوام ضاره را بیافرید. اوهرمزد در پیش آسمان خندقی کند.



اهریمن مکرر حمله کرد و عاقبت گاو گیومرد را بکشت اما از تخمه گیومرد که در دل خاک نهفته بود چهل سال بعد گیاهی رست که اولین زوج آدمی به اسم مشیگ و مشیانگ از او بیرون آمد. دوره آمیزش نور و ظلمت که آن را گمیزشن گویند شروع شد. انسان در این جنگ خیر و شر به نسبت اعمال نیک یا بد خود از یاران نور یا از اعوان ظلمت شمرده می شود».۲۰





افسانه گرایی در زرتشتی گری دوره ساسانی به بنیادی ترین مبانی اعتقادی یعنی خداباوری نیز راه یافته است.



علیرغم آن که گفته اند زرتشت خدای مجرد را باور داشته، اما خدای زرتشتی ساسانی دارای شکل و ریش و عصا و تاج است و هنوز که هنوز است با چنین شمایل انحطاط و تجسم یافته ای به عنوان آرم ملی بر روی تابلوی بسیاری از مؤسسات زرتشی عصر حاضر به چشم می خورد و خدا را به صورت بتی بسان یک پادشاه نشان می دهد. ۲۱

در این آیین آتش، دختر خدا شناخته می شود ۲۲؛ گاو به ویژه گاو نر تقدس ویژه می یابد. در افسانه خلقت، اول مخلوق زمینی فرض می شود و با گیومرد (کیومرث) به درجه شهادت نائل می گردد و بول آن از آب پاک کننده تر است! ۲۳



شش. احکام خردستیز و غیرعملی

افزون بر احکامی که در لابه لای مطالب پیشین اشاره شد، احکام خردستیز دیگری در آیین زرتشتی وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد.



۶-۱. تقدیس سگ؛ در وندیداد سگ مقام بسیار بالایی دارد به طوری که اگر کسی استخوان سخت و ناجویدنی به آن بدهد یا آن را بترساند گرفتار مجازات پشوتنو ۲۴ یعنی مرگ ارزان که با دادن تاوان بخشوده نمی شود ۲۵ دارد.

نیز اگر کسی سگ آبی را بکشد باید ده هزار بسته هیزم سخت خشک، ده هزار هیزم نرم خشک از چوب های خوش بو، ده هزار برسم (شاخه های تازه بریده شده) ده هزار شیر پاک و... را به روان سگ آبی بدهد. پس ده هزار مار، ده هزار سگ نما (گربه)، ده هزار سنگ پشت، ده هزار قورباغه ای که در خشکی زندگی می کند، ده هزار موردانه کش، ده هزار مورگودال کن، ده هزار کرم خاکی، ده هزار مگس را کشته و ده هزار گودال ناپاک را پُر کند ۲۶ و ده ها کار دیگر که انسان از شنیدن آن حیران می شود. ۲۷ و نیز مجازات کسی که پیکر مرده سگی را بر زمین اندازد دو هزار ضربه شلاق است. ۲۸



۶-۲. احکام بانوان؛ در اصطلاح وندیداد کلمه «دشتان» به معنی قاعدگی، عادت ماهانه زنان کاربرد دارد و احکام بسیار پیچیده و سختی به دنبال دارد، چنین زنی باید دور از دیگران و در «دشتانستان» که جایی متروک و دور از آتش و آب و مردمان است ساکن شود ۲۹. در ظرف های فلزی کم بها به او غذای می دهند لکن باید غذای کم بخورد تا نیرو نگیرد ۳۰.



بعد او را با گمیز (ادرار گاو) در دو گودال شستشو می کنند سپس در گودال سوم با آب شستشو می شود ۳۱. و در تابستان باید ۲۰۰ مورچه بکشد و اگر زمستان بود باید ۲۰۰ حشره گزنده و آسیب رسان را از بین ببرد ۳۲. حال اگر زنی بچه مرده به دنیا آورد باید او را در آلونکی دور از آب و آتش و مردم حبس کرد، او باید ۳ یا ۶ یا ۹ جام گمیز «ادرار گاو» بنوشد تا رحم او پاک شود. بعد از آن می تواند شیر گرم مادیان گاو را بنوشد ولی نمی تواند آب بنوشد. تا ۳ شب باید به این گونه بماند بعد از ۳ شب، تن و جامه خود را با گمیز آمیخته با خاکستر و آب در کنار ۹ گودال بشوید، بعد تا ۹ شب بدین منوال تنها می ماند. بعد از آن تن و جامه خویش را با ادرار گاو و آب می شوید تا پاک شود» ۳۳.



۶-۳. منع دفن مردگان؛ در آیین زرتشتی خاک و آتش پاک و مقدسند و به همین دلیل از سوزاندن و دفن مردگان جلوگیری می شود ۳۴ و جسد مرده را در دخمه یا بالای بلندی باید گذاشت تا خوراک حیوانات و پرندگان شود ۳۵ و کیفر کسی که مرده ای را در زمین دفن کند و یک سال در زمین بماند دو هزار تازیانه است ۳۶ و اگر دو سال بماند هرگز حتی با توبه یا جریمه و کفاره تطهیر نمی شود. ۳۷



هفت. پیشگویی های غیرواقع

براساس «هزاره گرایی زرتشتی» ۳۸ انتظار ظهور سه منجی از نسل زرتشت مطرح است که یکی پس از دیگری جهان را پر از عدل و داد خواهند کرد:

الف. هوشیدر، ۱۰۰۰ سال پس از زردشت.

ب. هوشیدرماه، ۲۰۰۰ سال پس از زرتشت.

ج. سوشیانس (سوشیانت) ۳۰۰۰ سال پس از زردشت که با ظهور او جهان پایان می یابد. ۳۹

اکنون نسبت به فرد سوم نمی توان پرسش کرد؛ چرا که هنوز پنج قرن به آمدنش باقی است؛ اما نسبت به دو فرد نخست این سؤال مطرح است که آنان کی و چگونه ظهور کرده اند و کارکرد آنها در بسط عدل جهانی چه بوده و چرا در تاریخ نام و یادی از آن مصلحان که بنابر ادعا باید جهان را پر از عدل و داد کرده باشند به چشم نمی خورد؟



هشت. ستم موبدان و اسلام گرایی ایرانیان

یکی از واقعیات بزرگ تاریخی گرایش سریع و آزادانه ایرانیان زرتشتی به اسلام، پس از فتح ایران است. این مسأله در شرایطی رخ داد که مسلمانان با زرتشتیان هم چون اهل کتاب رفتار نموده و آنان را کاملاً در مسائل دین شان آزاد گذاشته بودند؛ اما سیل خروشان اسلام گرایی ایرانیان نشانگر برتری واضح و روشن این دین در نظر آنان، نسبت به آیین پیشین است.



دکتر صاحب الزمانی در این باره می نویسد: «توده های مردم نه تنها در خود در برابر جهان بینی و ایدئولوژی ضد تبعیض طبقاتی در اسلام مقاومتی احساس نمی کردند، بلکه درست در آرمان آن همان چیزی را می یافتند که قرن ها به بهای آه و اشک و خون خریدار و جان نثار و مشتاق آن بودند و عطش آن را از قرن ها در خود احساس می کردند».۴۰



بخشی از ستم موبدان را در احکام ظالمانه ای می توان یافت که آشکارا در جهت تأمین منافع انحصاری موبدان است. از این جمله است پاره ای از احکام کیفری. به عنوان مثال افزون بر آنچه در بند ششم پیرامون مجازات کشنده سگ آبی گفته شد، به احکام شگفت تری برمی خوریم. در وندیداد اوستا فرگرد ۱۴ بند ۸ به بعد آمده است:



۸-۱. شخص گناهکار باید برای آمرزش روان تمام اسباب و لوازم مورد نیاز و مربوط به انجام مراسم دینی برای آثرَوَن (اوستا: (a)aurvan یا (a)ravan پهلوی: asron (موبد روحانی نگهبان آتش در آتشکده) را به مردان اَشوَ (موبدان و مردان مقدس) به عنوان کفاره بدهد (۸/۱۴).



۸-۲. گناهکار می بایست کلیه لوازم و ساز و برگ یک مرد سپاهی و جنگی اعم از نیزه، کارد (شمشیر)، گرز، کمان، زین، فلاخن، زره، سپر و غیره را به عنوان کفاره به مردان اشو بدهد (۹/۱۴)!؟



۸-۳. گناهکار باید تمام لوازم و اسباب مورد نیاز یک کشاورز، شبان و یک مرد برزگر را به مدان اشو به عنوان کفاره گناه بدهد (۱۱-۱۰/۱۴).

این ابزارها عبارتند از: یک عدد خیش با یوغ، یک عدد اسباب گاو رانی، دو هاون سنگی، یک عدد آسیاب دستی برای آرد کردن گندم و یک بیل!؟



۸-۴. او باید یک نهر (جوی) آب، یک قطعه زمین حاصلخیز و مرغوب به اندازه ای که آبِ دو جوی برای آبیاری آن کفایت کند و آب تا دورترین نقاط آن پیش برود، برای مردان اشو فراهم کند (۱۳-۱۲/۱۴)!؟



۸-۵. او باید یک خانه اربابی با گاوستانی (طویله) دارای نُه پرچین، نُه حصار، نُه نوع علوفه را جهت کفاره گناه به مردان اشو بدهد. خانه باید دارای دوازده راهرو در قسمت بالا و نُه راهرو در قسمت وسط و شش راهرو در قسمت پایین باشد. او همچنین باید یک رختخواب خوب با لحاف و بالش به مردان اشو و پاک بدهد (۱۴/۱۴)!؟



۸-۶. مرد گناهکار موظف است که دختر باکره، جوان و سالم خود را با جهیزیه و نقدینه ای از زیورآلات زینتی و طلاجات برای مردان اشو به ازدواج دهد. البته این دختر باید خواهر پانزده ساله خود را نیز همراه گوشواره (جهیزیه) برای مردان اشو بیاورد (۱۵/۱۴)!؟



۸-۷. همچنین این مرد موظف است هفت رأس رَمه ریز در دوبار به مردان اشو و نیکوکار تقدیم کند. او باید هفت عدد سگ در دوبار پرورش دهد. او باید هفت عدد پل روی آب در دو بار بنا کند. او باید نُه عدد باغ خرابه در دو بار تعمیر و مرمت کند. او باید نُه عدد سگ را که در پوست یا گوش گرفتار کک و شپش و همه ناخوشی هایی که به تن سگ روی می آورد، پاک کند و درمان بخشد. او باید نُه مرد نیکوکار را در دوبار به خوراکی سیر از گوشت، نان و شراب اطعام کند (۱۷-۱۶/۱۴)!؟ ۴۱



براساس مستندات تاریخی از این راه ها ثروت های هنگفتی به چنگ آمده و انباشته شده و سپس در نبردهای مختلفی به غارت رفته است. ۴۲

پی‌نوشت‌ها:

۱. بنگرید : شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۴، ص ۲۳۹، قم و تهران : صدرا، چاپ هشتم، ۱۳۸۳.

۲. بنگرید:

الف. حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، ص ۵۷ و ۵۸.

ب. ابراهیم پورداود، اوستا، ص ۲۸.

ج. دین ایران باستان، ص ۱۸۵.

۳. بنگرید:

الف. حسین توفیقی، همان، ج ۱۴، ص ۱۸۶.

ب. جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، ص ۴۵۳.

ج. دین ایران باستان، ص ۱۸۸.

د. شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۴، ص ۱۸۶.

۴. برخی برآنند که آنچه در نصوص اسلامی به ویژه در قرآن به عنوان آیین مجوس در ردیف ادیان وحیانی و دارای کتاب در برابر مشرکین قرار گرفته غیر از آیین زرتشتی موجود است و با آن تفاوت های اساسی دارد.

جهت آگاهی بیشتر در این باره بنگرید: رسول رضوی، بازکاوی تاریخ و آموزه های زرتشت مق، معارف (ماهنامه)، ش ۴۹.

۵. بنگرید : همان، ص ۱۸.

۶. ابراهیم پورداود، اوستا، ص ۴۹، ق : منبع پیشین.

۷. حسین توفیقی، همان، ص ۵۹.

۸. کریستن سن بر آن است که علت کاسته شدن از حجم اوستا در دوره ساسانی تمایل خود زرتشیان به حذف پاره ای از افسانه ها و اسطوره های عامیانه در اوستا نگاشت های پیشین بوده است. جهت آگاهی بیشتر بنگرید:

الف. کریستن سن، آرتور امانوئل، ایران در زمان ساسانیان، ص ۱۶۳ و ۱۶۴.

ب. شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۴، ص ۱۸۸.

۹. بنگرید : شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۴، ص ۱۸۷.

۱۰. بنگرید : تاریخ ادیان، ص ۴۵۴، مقدمه جلیل دوستخواه، بر کتاب اوستا، ج ۱، ص ۱۱. ق : رسول رضوی، بازکاوی تاریخ و آموزه های آیین زرتشت.

۱۱. بنگرید : هنریک ساموئل ینبرگ، دین های ایران باستان، ص ۲، ترجمه سیف الدین نجم آبادی؛ دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت، ص ۳۰۴. ق : همان.

۱۲. زرتشت و آموزش های او، ص ۷.

۱۳. بنگرید:

الف. مرضیه شنکایی، بررسی تطبیقی اسمای الهی، ص ۲۷۹، تهران: سروش، چاپ اول، ۱۳۸۱.

ب. پورداود، یشت ها، ج ۲، ص ۳۱۰.

۱۴. هاشم رضی، ج ۱، ص ۴۵.

۱۵. وندیداد، فرگرد هفتم، بند ۳۷ و ۳۸.

۱۶. و به عبارتی به طبقه خود.

۱۷. دبستان المذاهب، ص ۱۱۱.

۱۸. بنگرید : رسول رضوی، همان ص ۲۰.

۱۹. بنگرید:

الف. عبدالعظیم رضایی ـ زین العابدین آذرخش، تاریخ ده هزار ساله ایران، ج ۲، ص ۱۰۶.

ب. اوستا، یسنا، ۱۹/۱۷.

۲۰. همان، ص ۱۶۸. ۱۶۹.

۲۱. جهت آگاهی بیشتر بنگرید : شهید مطهری، همان، صص ۱۹۵-۱۹۲.

۲۲. ایران در زمان ساسانیان، ص ۱۶۸.

۲۳. بنگرید:

الف. شهید مطهری، همان، ص ۱۹۶-۱۹۸.

ب. ایران در زمان ساسانیان، ص ۱۶۷.

۲۴. وندیداد، فرگرد، پانزدهم، بند ۶-۵.

۲۵. همان، بند ۱.

۲۶. همان، بند ۱ تا ۱۸.

۲۷. نگا:

الف. دارمستتر، مجموعه قوانین زردشت، ترجمه: موسی جوان، ص ۲۱۱ و ۲۲۳.

ب. سید حسن حسینی آصف، درجات گناه، تاوان و پتَت در دین زرتشتی (مق) هفت آسمان (فصلنامه)، ش ۲۸، سال هفتم، زمستان ۸۴.

۲۸. وندیداد، فرگرد ششم، بند ۲۵-۲۴. ق : رسول رضوی، بازکاوی تاریخ و آموزه های زرتشت.

۲۹. وندیداد، فرگرد شانزدهم، بند ۲۴-۲۵.

۳۰. وندیداد فرگرد شانزدهم، بند ۱-۵.

۳۱. همان، بند ۶.

۳۲. همان، بند ۱۲.

۳۳. همان، ق : رسول رضوی، بازکاوی تاریخ و آموزه های زرتشت.

۳۴. بنگرید:

الف. فرهنگ ادیان جهان، ص ۲۸۶.

ب. محمد معین، مزدیسنا و ادب پارسی، ص ۵۳ و ۵۴.

ج. شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۴، ص ۱۹۸ و ۱۹۹.

۳۵. وندیداد، فرگرد هشتم، بند ۴۵-۴۴؛ این مسأله بیش از نیم قرن است که توسط دولت های ایران و هند به جهت حفظ بهداشت عمومی ممنوع شده است.

۳۶. همان، فرگرد هشتم، بند ۲۵.

۳۷. همان، ۳/۳۹ ق : رسول رضوی، بازکاوی تاریخ و آموزه های آیین زرتشت.

۳۸. zoroastrian Millennia lism.

۳۹. حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، ص ۶۱.

۴۰. ناصرالدین صاحب الزمانی، دیباچه ای بر رهبری، ص ۲۵۵.

۴۱. جهت آگاهی بیشتر بنگرید : درجات گناه، تاوان و پتَت در دین زرتشتی، سید حسن حسینی آصف (مق)، هفت آسمان (فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب) ش ۲۸ زمستان ۱۳۸۴، صص ۲۱۶ -۲۲۰.

۴۲. بنگرید : همان، ص ۲۲۰ و ۲۲۱.



منبع:

«چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟»، حمیدرضا شاکرین، ناشر: دفتر نشر معارف، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۹.