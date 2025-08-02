به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام علی اصغر اصغری امروز شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تسلیت اربعین شهدای مقاومت شورای هماهنگی تبلیغات در بزنگاه‌های حساس و مختلف نقش آفرین بوده است، گفت: این شورا یادآور تدبیر تاریخی حضرت امام راحل بوده است.

وی با بیان اینکه این شورا برای پاسداری از هویت ملت ایران در مسیر پاسداری از آرمان‌ها شکل گرفته است گفت: این شورا نه تنها متولی برنامه‌ریزی مناسبت‌های ملی و انقلابی است و نقش اصلی را در هماهنگی حضور مردم برعهده دارد.

اصغری برگزاری بیش از ۵۰ جلسه هماهنگی برای اجرای مراسم‌های مختلف را از جمله اقدامات این شورا بیان کرد و افزود: برگزاری ۳۶ مراسم و تجمع در مرکز استان و بیش از ۵۰۰ مراسم در شهرستان‌های استان از دیگر برنامه‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه مردم پای کار نظام بودند گفت: حمایت قاطعانه مردم مازندران از مردم فلسطین و غزه از افتخارات محسوب می‌شود و ۵۵۰ مراسم جمعه‌های خشم در سراسر استان اجرا شده و ملت شریف ایران و مردم دیار علویان در کنار مردم مستضعف فلسطین و غزه ایستاده است.

حجت الاسلام اصغری توسعه حلقه‌های اندیشه ورزی تعامل با تشکل‌های مردمی را از دیگر اقدامات بیان کرد و ادامه داد: باید جنایت رژیم غاصب صهیونیستی بازگو و بیان شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران بر لزوم جهاد تبیین برای بیان دستاوردها تاکید کرد.

