به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود باقری خطیبانی امروز شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار ثبتنام زائران، اظهار کرد: تا امروز بیش از ۲۶ هزار نفر از هم استانیها در سامانه سماح برای سفر اربعین ثبتنام کردهاند.
وی افزود: ۸۱.۶ درصد زائران مرز مهران و ۱۵.۲ درصد مرز خسروی را به عنوان مسیر تردد انتخاب کردهاند همچنین ۴۰ درصد ثبتنامکنندگان بانوان و ۶۰ درصد آقایان هستند.
باقری خطیبانی با تأکید بر ضرورت ثبتنام بهموقع ادامه داد: ثبتنام زودهنگام به ما کمک میکند تا خدماتی مانند تردد، ارز، تغذیه، تدارکات و به ویژه بیمه زائران را با دقت و نظم بهتر برنامهریزی کنیم. بیمه زائران، پوشش کاملی در برابر حوادث و مصدومیتها فراهم میکند.
دبیر ستاد اربعین استان گیلان درباره شرایط دریافت ارز گفت: هر زائر میتواند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق ارز دریافت کند و در حال حاضر تعداد زیادی درگاه بانکی در شهرها و روستاهای استان فعال است که پس از ثبتنام غیرحضوری، زائران میتوانند به بانکهای عامل مراجعه کنند.
وی همچنین از آمادهسازی و استقرار ۳۲ موکب گیلانی در عراق و مرزها خبر داد و افزود: در مسیر خدمترسانی به زائران، یک موکب در خروجی استان، چهار موکب در مرز خسروی، چهار موکب در نجف، چهار موکب در مسیر نجف به کربلا و ۱۹ موکب در شهر کربلا مستقر خواهند شد که تا ۱۸ مرداد به طور کامل آماده خدماتدهی میشوند.
باقری خطیبانی درباره فعالیتهای رسانهای این ستاد گفت: قرارگاه مشترک رسانهای بین ستاد اربعین و ستاد عتبات استان تشکیل شده و پوشش لحظهای فعالیتهای مواکب گیلانی در عراق انجام میشود همچنین موقعیت دقیق موکبها و اطلاعات خدماتی به طور مستمر اطلاعرسانی میشود.
دبیر ستاد اربعین گیلان در پایان از مشارکت مردم قدردانی کرد و از زائران خواست هر چه سریعتر برای ثبتنام در سامانه سماح اقدام کنند تا خدمات بهتر و برنامهریزی منظمتری صورت گیرد.
