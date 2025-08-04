غزه وارد مرحله سوم قحطی شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد ابو سلمیه، مدیر کل مجتمع پزشکی الشفاء در غزه، تأکید کرد که نوار غزه وارد مرحله سوم قحطی شده است.

بنابر این گزارش، مرحله سوم قحطی به عنوان بحران یعنی رسیدن به سطح ناامنی غذایی حاد توصیف می شود.

گفتنی است مردم به روش های خطرناک حذف وعده‌های غذایی یا مصرف غذاهای نامناسب، روی آورده اند.

مرحله کنونی بحران با حذف خدمات بهداشتی و کمبود شدید آب آشامیدنی و دارو همراه است.

مردم قادر به خرید یا حتی دسترسی به غذا نیستند و بسیاری از مرگ و میرهای ناشی از گرسنگی در حال وقوع است.

شایان ذکر است که اگر در این مرحله، سریع و فوری مداخلاتی نشود احتمالاً وضعیت به سرعت به مرحله 4 یا "اضطراری" و سپس به مرحله 5 یا "قحطی" وخیم‌تر خواهد شد.

بنابر این گزارش، طبق روش‌شناسی برنامه جهانی غذا برای جمعیت‌هایی که با مرحله دوم قحطی مواجه هستند، جمعیت نوار غزه از نظر گرسنگی و ناامنی غذایی در میان گروه‌های پرخطر جهان قرار دارد.

همچنین ۶۰ هزار زن باردار در معرض خطر کمبود مراقبت‌های بهداشتی هستند.

این موارد افزون بر موارد متعدد بیماران کلیوی و دیابتی است که به تغذیه خاص نیاز دارند. همه این افراد در حال حاضر به دلیل کمبود پتاسیم در معرض خطر مرگ هستند

