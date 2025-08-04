ارتش اسرائیل بازارهای الخلیل را تعطیل کرد + عکس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل پیش از یورش شهرکنشینان یهودی به منطقه بابالزویه در شهر الخلیلریال اقدام به تعطیلی بسیاری از مغازهها در این منطقه کرد. به دلیل استقرار نیروهای نظامی در نقاط مختلف، کسبه فلسطینی ناچار به تعطیلی مغازههای خود شدند.
به گفته شاهدان عینی، نیروهای اسرائیلی برای تسهیل ورود شهرکنشینان افراطی به منطقهای که به باور آنها مکان مقدسی است، خیابان بیئر السبع در مرکز شهر و دهها مغازه اطراف آن را بستند.
پس از آنکه ارتش اسرائیل امنیت مسیرهای منتهی به قبر متعلق به یک یهودی را برقرار کرد، گروههای شهرکنشین وارد خیابان بیئر السبع شدند و در محل قبر مورد ادعای خود، مناسک مذهبی اجرا کردند.
شهرکنشینان اسرائیلی باور دارند که این قبر متعلق به یکی از یهودیان ساکن پیشین الخلیل است و در زیرزمین منزل یک فلسطینی قرار دارد؛ با این حال فلسطینیها این ادعا را رد کرده و میگویند چنین قبری در آن محل وجود ندارد.
