زندانی سیاسی بحرینی در آستانه مرگ تدریجی؛ سیاست انتقام با سلاح محرومیت پزشکی

وی در مارس ۲۰۲۵ بازداشت شده و اکنون در ساختمان ۱۲ زندان مرکزی جو نگهداری میشود. السنکیس در تماس تلفنی اخیر تأکید کرده که حالش بهطور مداوم رو به وخامت است؛ چرا که نه تنها از مراقبت پزشکی مناسب محروم است، بلکه بیماریهایش نیز با بیتوجهی کامل مواجه شدهاند.
السنکیس از اختلال تیروئید رنج میبرد که باعث افزایش شدید وزنش شده و به حدود ۲۰۰ کیلوگرم رسیده است. تنها دارویی که روزانه دریافت میکند، دوزی ناکافی است. همچنین برای قلب و فشار خونش فقط دو قرص بدون پیگیری تخصصی یا وقت ویزیت منظم دریافت میکند.
علاوه بر آن، بدن او بهویژه در ناحیه پاها با تورم شدید و احتباس مایعات مواجه است که حرکت را برایش دشوار کرده و درد روزانهاش را افزوده؛ با این حال علت این تورم تاکنون مشخص نشده، چون هیچ آزمایش جامع یا برنامه درمانی دقیقی برایش انجام نگرفته است.
وی از درد در ستون فقرات و استخوانها نیز رنج میبرد. با وجود تشخیص احتمالی فتق دیسک از سوی یکی از پزشکان زندان، السنکیس هنوز نه به متخصص ارجاع داده شده و نه امآرآی شده است. این مسئله، مانع از دریافت درمان دقیق شده و او را در چرخهی درد باقی نگه داشته است.
وضعیت علی السنکیس تنها یک نمونه فردی از وخامت سلامت در زندانهای بحرین نیست، بلکه بخشی از سیاست سیستماتیک رژیم برای استفاده از محرومیت پزشکی بهعنوان ابزار انتقام از مخالفان سیاسی بهشمار میرود؛ سیاستی که با رد مراقبت، عدم تشخیص تخصصی و جلوگیری از درمان، آشکارا کنوانسیونهای بینالمللی حقوق زندانیان را نقض میکند.
