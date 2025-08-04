خطیب نماز جمعه بحرین به دلیل حمایت از مردم غزه احضار شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات امنیتی رژیم آلخلیفه، شیخ علی رحمة، خطیب مسجد الزهراء(ع) در شهر حمد را برای بازجویی احضار کردند. دلیل این اقدام، محتوای خطبههای نماز جمعه او اعلام شده که در آنها حمایت خود را از مردم تحت محاصره غزه اعلام کرده و جنایات و نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان در این منطقه را محکوم کرده بود.
بر اساس گزارشها، شیخ رحمة به یکی از مراکز پلیس احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. ناظران این اقدام را ادامه سیاست سرکوب آزادی بیان و سانسور صدای علمای دینی میدانند که نسبت به مسائل انسانی، بهویژه مسئله فلسطین، موضعگیری میکنند.
این احضار در چارچوب یک کمپین گستردهتر از سوی وزارت کشور بحرین صورت گرفته که طی آن چندین خطیب و روحانی به دلیل سخنانشان در مراسم عاشورا و اشاره به جنایات علیه غیرنظامیان در غزه مورد پیگرد قرار گرفتهاند.
این در حالی است که حکومت بحرین همچنان به سیاست بیتوجهی به رنج فلسطینیان و پیشبرد روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی ادامه میدهد.
شایان ذکر است که پیش از این نیز، شیخ فاضل الزاکی، رئیس کمیته شرعی مجلس اسلامی علمائی بحرین، به دلیل خطبهای که به فاجعه انسانی در غزه اختصاص داده بود، توسط مقامات احضار شده بود.
