به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی، از علمای سرشناس افغانستان، در پی افزایش فشارها بر شیعیان در نقاط مختلف کشور، در خطبه‌های نماز عید روز چهارشنبه ۶ خرداد، از عملکرد طالبان به گونه شدید انتقاد کرد و گفت تجربه دو سال سکوت نشان داده که این رویکرد به کاهش فشارها نینجامیده، بلکه «آزار و اذیت مردم» افزایش یافته است.

به گفته او، طالبان پیش‌تر از وی خواسته بودند که انتقادها را به صورت رسانه‌ای و علنی مطرح نکند؛ با این حال وی تاکید کرد که «چاره نیست»، زیرا به باور او، ادامه سکوت در برابر وضعیت موجود، به تشدید محدودیت‌ها و برخوردهای سخت‌گیرانه انجامیده است.

این عالم سرشناس در سخنانش به چند محور اصلی اشاره کرد؛ از جمله هجوم و تنش‌های مرتبط با کوچی‌ها در برخی مناطق، تداوم منع آموزش زنان و دختران، محدودیت‌های مذهبی علیه شیعیان و همچنین اخاذی و گرفتن پول از مردم توسط برخی اعضای طالبان. او در عین حال پیام صریحی را متوجه هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دانست.

آیت‌الله بهسودی همچنین گفت که او و شماری از عالمان برجسته شیعه در نامه‌هایی خطاب به رهبر طالبان نگرانی‌ها و مطالبات خود را مطرح کرده‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند.

به گفته او، درخواست‌های ملاقات نیز بی‌پاسخ مانده و هیچ پاسخ مثبت و روشنی به این درخواست‌ها ارائه نشده است.

در همین حال، منابع و گزارش‌های محلی از سال‌های اخیر حاکی است که طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته محدودیت‌های فزاینده‌ای را علیه شیعیان اعمال کرده و به بهانه‌های مختلف، دست به برخوردهای محدودکننده و سرکوب‌گرانه زده‌اند؛ موضوعی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نیز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

