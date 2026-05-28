به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان قدس رضوی به عنوان ملجأ و پناهگاه همیشگی دردمندان، همواره بستر ساز فعالیت‌های خیرخواهانه و مردمی بوده است که در مسیر خدمت به زائران حضرت رضا (ع) گام برمی‌دارند. در همین راستا و با هدف پیوند میان دغدغه‌های اجتماعی و معنویت زیارت، پویش مردمی «مرهم» با حمایت معنوی و تسهیلگری آستان قدس رضوی، میزبانی از آسیب‌دیدگان حوادث اخیر در جریان جنگ تحمیلی سوم را در اولویت قرار داده است.

زیارت؛ مرهمی بر زخم‌های جنگ

سید مصطفی شوشتری، مسئول روابط عمومی پویش ملی «مرهم»، در گفت‌وگو با خبرنگار آستان‌نیوز به تشریح جزییات این حرکت پرداخت و اظهار داشت: این پویش با نگاهی انسانی و به منظور حمایت روحی از افرادی که در جنگ تحمیلی اخیر عزیزان یا خانه و سرمایه خود را از دست داده‌اند، شکل گرفت. ما معتقدیم حضور در فضای قدسی حرم مطهر و زیارت امام مهربانی‌ها، بهترین راه برای بازگرداندن آرامش به این دل‌های شکسته است.

وی با اشاره به نقش آستان قدس در این مسیر افزود: دلیل اصلی پیوند ما با آستان قدس رضوی، هویت وجودی این آستان به عنوان کانون رأفت و مهربانی است. ما تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از فضای معنوی حرم و هماهنگی جهت بهره‌مندی این زائران از خوانِ پربرکت حضرت، تجربه‌ای متفاوت برای آن‌ها رقم بزنیم.

میزبانی رایگان از زائران شهرهای تهران و میناب

شوشتری درباره آمار میزبانی‌های انجام شده خاطرنشان کرد: تاکنون افتخار میزبانی از ۳۷۵ نفر از هم‌وطنانمان از استان تهران و شهرستان میناب را داشته‌ایم. این زائران به مدت سه شبانه‌روز به صورت کاملاً رایگان میهمان مشهد هستند و علاوه بر زیارت، از برنامه‌های متنوع فرهنگی و تفریحی نیز بهره‌مند می‌شوند.

مسئول روابط عمومی پویش مرهم تصریح کرد: برنامه ما این است که با همت خیران، تا پیش از فرا رسیدن ماه محرم، میزبان ۶۰۰ زائر دیگر باشیم تا این عزیزان بتوانند پیش از ایام سوگواری امام حسین(ع)، توشه معنوی خود را از مشهد الرضا(ع) دریافت کنند.

فراخوان مشارکت مردمی در سایه نام امام رضا (ع)

وی با تأکید بر اینکه پویش «مرهم» حرکتی کاملاً مردمی، داوطلبانه و مستقل از جریان‌های سیاسی است، یادآور شد: تمام توان اجرایی ما بر پایه مشارکت‌های خودجوش استوار است. از تمامی مجاوران حضرت و خیران سراسر کشور دعوت می‌کنیم تا به سه روش نقدی، غیرنقدی (مانند تأمین اسکان و اطعام) و یا حضور فیزیکی برای کمک در امور اجرایی، در این مسیر نورانی با ما همراه شوند تا هیچ آسیب‌دیده‌ای از لذت زیارت محروم نماند.

