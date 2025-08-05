  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ویژه

شهادت فرزند یک روحانی شیعه در حمله تروریستی در کراچی

۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۶
کد خبر: 1714833
شهادت فرزند یک روحانی شیعه در حمله تروریستی در کراچی

در جریان تیراندازی تروریست‌های تکفیری در شهر کراچی پاکستان، دو نفر ازجمله فرزند یک روحانی برجسته شیعه شهید و سه نفر زخمی شدند.  

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  در پی تیراندازی عناصر تروریستی تکفیری در شهر کراچی پاکستان، دو نفر از جمله علی وارث، فرزند مولانا رجب علی بنگش روحانی سرشناس شیعه، به شهادت رسیدند و سه تن دیگر نیز مجروح شدند.

این حمله در نزدیکی عزاخانه سکینه و مقابل یک مغازه رخ داد. در این تیراندازی، مظفر عباس نیز در کنار علی وارث به شهادت رسید. 

به گفته منابع بیمارستانی، پیکر شهدا به بیمارستان جناح و مجروحان به بیمارستان آغاخان منتقل شدند.

پلیس کراچی در گزارش اولیه خود اعلام کرد مهاجمان با یک خودرو و دو موتورسیکلت به محل آمده و تیراندازی کردند. در صحنه جرم یک خشاب خالی و بیش از ۱۰ پوکه گلوله کشف شده است.

وزیر کشور ایالت سند ضمن محکومیت این حمله، از فرمانده پلیس شرق کراچی خواست تا گزارش دقیقی ارائه داده و هرچه سریع‌تر عاملان حمله را شناسایی و دستگیر کند.

 وی همچنین خواستار بهره‌گیری کامل از شواهد موجود در محل حادثه برای پیگیری قضیه شد.

در پی این اقدام تروریستی، مردم خشمگین با بستن خیابان و تعطیلی مغازه‌ها، اعتراض خود را نشان دادند، اما پلیس با مذاکره، آن‌ها را متفرق کرد.

............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha