به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر اعلام کرد که مقامات سعودی از آغاز سال جاری میلادی، تقریباً هر روز یک نفر را اعدام کرده‌اند. این سازمان هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد، شمار اعدام‌ها در سال جاری از آمار سال گذشته فراتر خواهد رفت.

این سازمان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که حکومت عربستان در طول ۲۱۲ روز، ۲۲۳ نفر را اعدام کرده است.

همچنین این نهاد حقوق بشری تأکید کرد که در ژوئیه ۲۰۲۵، شمار اعدام‌ها در دوران سلطنت ملک سلمان بن عبدالعزیز از ۱۸۰۰ مورد فراتر رفته؛ آماری که نشان ‌دهنده یک دوره بی‌سابقه و خون‌بار در تاریخ معاصر عربستان است.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

