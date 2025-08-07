انفجار تروریستی در وزیرستان پاکستان با ۱۰ کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انفجار بمب در بازار شهر «وانا» واقع در منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان، دستکم ۲ نفر کشته و ۸ نفر دیگر از جمله دو مأمور پلیس، زخمی شدند.
رسانههای پاکستانی اعلام کردند: وضعیت زخمیها وخیم گزارش شده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. اگرچه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته، اما منابع امنیتی احتمال دخالت گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (TTP) موسوم به «خوارج» را مطرح کردهاند؛ گروهی که سابقه طولانی در انجام حملات مشابه در مناطق قبایلی و ناپایدار وزیرستان دارد.
این انفجار در حالی رخ داد که تنها یک روز پیشتر نیز کاروان حامل معاون بخشدار منطقه وزیرستان جنوبی هدف تیراندازی قرار گرفته بود. با وجود مجروح شدن دو تن در آن حمله، مقامات بلندپایه سیاسی از این حادثه جان سالم به در بردند.
منطقه وزیرستان در سالهای اخیر بهویژه پس از افزایش فعالیت مجدد تحریک طالبان، بارها صحنه انفجارها، حملات مسلحانه و کمینهای تروریستی بوده است و همچنان یکی از مناطق نگرانکننده امنیتی در پاکستان به شمار میرود.
