به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه المیادین گزارش داد؛ وزرای وابسته به جنبش امل و حزب الله لبنان در یک اقدام اعتراضی نشست کابینه را ترک کردند. پیشتر گزارش شده بود که اگر در نشست مذکور بر سر اجرای خواسته‌های آمریکامبنی بر خلع سلاح مقاومت اصرار شود وزرای حزب الله و امل از این نشست خارج می‌شوند.

در نشست قبلی کابینه لبنان نیز همین اتفاق افتاد. فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: برخی از سیاست مداران دنباله رو دیکته‌های خارجی بوده و در برابر فشارهای آمریکا سر تسلیم فرود می‌آورند. آنها هیچ اهمیتی به منافع عالی کشور و اتحاد داخلی نمی‌دهند. در این بیانیه آمده است: موافقت نخست وزیر با درخواست فرستاده آمریکا دلیل مشخصی بر نقض تعهدات وی است. عجله مشکوک و غیرمنطقی دولت لبنان و نخست وزیر برای اجرای خواسته‌های آمریکا نقض آشکار موارد مورد توافق است. موافقت با خواسته‌های آمریکا پایه‌های توافقنامه طایف را که از حق لبنان در دفاع از خود محافظت می‌کند از بین می‌برد.

