به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون رئیس شورای عالی شیعیان لبنان تاکید کرد: رئیس جمهور لبنان باید گفتگوی ملی برای توافق بر سر حل بحران کشور برگزار کند.

وی اضافه کرد: تام باراک فرستاده آمریکا اهداف خود را برای تبدیل کردن نبرد میان لبنان و رژیم صهیونیستی به درگیری سیاسی داخل دولت لبنان محقق کرد.

هیئت علمای بیروت نیز اعلام کرد: نسبت به اتخاذ تصمیماتی که کشور را به سمت نامعلومی سوق می‌دهد هشدار می‌دهیم.

پل مرقص وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرد که کابینه این کشور با خواسته‌های فرستاده آمریکا موافقت کرده است. وی اضافه کرد که اعضای کابینه در نشست امروز خود وارد جزئیات این موضوع و جدول زمانی نشده‌اند.

مرقص گفت که وزرای جنبش امل و حزب الله به بیانیه کابینه که بر انحصار سلاح در دست دولت تاکید دارد پایبند هستند.

وی بیان کرد که دولت لبنان با انحصار سلاح در دست حاکمیت و استقرار نیروهای ارتش در جنوب این کشور موافقت کرد.

این در حالی است که ساعاتی قبل وزرای جنبش امل و حزب الله لبنان به نام‌های تمارا الزین، رکان ناصرالدین، محمد حیدر وفادی مکی از نشست کابینه این کشور خارج شدند.

پیشتر گزارش شده بود که اگر در نشست مذکور بر سر اجرای خواسته‌های آمریکا مبنی بر خلع سلاح مقاومت اصرار شود وزرای حزب الله و امل از این نشست خارج می‌شوند.

