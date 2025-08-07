فراکسیون پارلمانی حزب الله: عجله دولت برای اجرای خواسته آمریکا مشکوک است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد: برخی از سیاست مداران دنباله رو دیکتههای خارجی بوده و در برابر فشارهای آمریکا سر تسلیم فرود میآورند. آنها هیچ اهمیتی به منافع عالی کشور و اتحاد داخلی نمیدهند.
در این بیانیه آمده است: موافقت نخست وزیر با درخواست فرستاده آمریکا دلیل مشخصی بر نقض تعهدات وی است. عجله مشکوک و غیرمنطقی دولت لبنان و نخست وزیر برای اجرای خواستههای آمریکا نقض آشکار موارد مورد توافق است. موافقت با خواستههای آمریکا پایههای توافقنامه طائف را که از حق لبنان در دفاع از خود محافظت میکند از بین میبرد.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: تلاشهای مذبوحانه برای هدف قرار دادن سلاح مقاومت خدمت مجانی و رایگان به دشمن صهیونیستی است. هدف گرفتن سلاح مقاومت باعث میشود دست لبنان از مهمترین نقطه قوت خود در برابر تجاوزات پی در پی دشمن صهیونیستی خالی شود.
در این بیانیه تاکید شده است: از دولت لبنان میخواهیم حرکت در مسیر خواستههای آمریکا را تصحیح کرده و از طریق سیاسی دشمن را به پایبندی به توافق آتش بس مجبور کند.
لازم به ذکر است که کابینه لبنان در نشست اخیر خود علیه سلاح مقاومت موضع گیری کرد.
