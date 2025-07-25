به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «توم بِراک» ️فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، اعلام کرد که هدف واشنگتن در لبنان، ایجاد دولتی نیرومند و مقتدر است که بتواند با حزبالله مقابله کرده و این گروه را خلع سلاح کند.
او در پیامی در پلتفرم ایکس تأکید کرد که آمریکا بین شاخههای سیاسی و نظامی حزبالله تفاوتی قائل نیست و این گروه را بهطور کامل، یک سازمان تروریستی خارجی میداند.
بِراک گفت: در سفر اخیرم به بیروت اعلام کردم که حزبالله مسألهای است که خود لبنانیها باید آن را حلوفصل کنند؛ این موضع همواره ثابت آمریکا است که حزبالله چالشی است که تنها از سوی دولت لبنان قابل حل است.
وی افزود: آمریکا همچنان آماده حمایت از لبنان است، به شرطی که دولت این کشور به اصل انحصار سلاح در دست دولت پایبند باشد.
او تأکید کرد که ارتش لبنان تنها نهاد قانونی دارای اختیار برای فعالیت نظامی در داخل مرزهای کشور است.
