تجمع اعتراضی در تونس علیه طرح خلع سلاح مقاومت لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از فعالان و حقوقدانان تونسی، مقابل ساختمان سفارت لبنان در تونس، تجمع اعتراضی برگزار کردند تا مخالفت خود را با تصمیم خلع سلاح مقاومت لبنان اعلام کنند.
شرکتکنندگان در این تجمع خطاب به مقاومت در لبنان تأکید کردند که سلب سلاح، خیانت و خنجری در قلب مردم لبنان است و تعرض به سلاح مقاومت، تعرض به تمام اعراب و مسلمانان به شمار میآید.
این تجمع که به ابتکار «شبکه تونسی مقابله با نظام عادیسازی روابط» برگزار شد، با برافراشتن پرچمهای لبنان، فلسطین و حزبالله و همچنین تصاویر شهید سید حسن نصرالله، همراه بود. حاضران شعارهایی در مخالفت با تسلیم در برابر دشمن صهیونیستی و سلطه آمریکا سر دادند.
معترضان تأکید کردند که حرکتهای اعتراضی خود را برای مقابله با هرگونه تلاش جهت تضعیف امت اسلامی در خدمت پروژه صهیو–آمریکایی ادامه خواهند داد و از آزادگان جهان خواستند تا در برابر این موج خصمانه علیه شریفترین حرکت مقاومت در منطقه، بایستند.
