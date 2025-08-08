به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه انگلیسی رویترز نوشته بر اساس نسخه‌ای از دستور کار هیئت دولت لبنان که آن را بررسی کرده، ایالات متحده آمریکا به لبنان پیشنهادی برای خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال ارائه داده است. این طرح همچنین شامل توقف تجاوزهای نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان و خروج نیروهایش از پنج موضع در جنوب لبنان می‌شود.

خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد: این طرح که توسط «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا برای سوریه ارائه شده که مدتی را نیز به عنوان فرستاده ویژه برای لبنان خدمت کرده است، روز پنجشنبه در جلسه هیئت دولت لبنان مورد بحث قرار گرفت و شامل دقیق‌ترین گام‌هایی است که تا کنون برای خلع سلاح جنبش حزب‌الله ارائه شده است. اگرچه این گروه از زمان جنگ ویرانگر سال گذشته با اسرائیل، درخواست‌های فزاینده برای خلع سلاح را رد کرده است.

«پل مرقص» وزیر اطلاعات لبنان پس از جلسه هیئت دولت در روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت لبنان تنها اهداف طرح باراک را تایید کرده و به طور کامل آن را مورد بحث قرار نداده است.

مرقص گفت: ما وارد جزئیات یا بخش‌های مختلف پیشنهاد آمریکا نشدیم؛ بحث و تصمیم ما محدود به اهداف آن بود.

اهداف پیشنهاد آمریکا شامل حذف تدریجی حضور مسلحانه بازیگران غیردولتی از جمله حزب‌الله، استقرار نیروهای لبنانی در مناطق کلیدی مرزی و داخلی، اطمینان از خروج رژیم صهیونیستی از پنج نقطه، حل‌وفصل مسائل مربوط به زندانیان از طریق مذاکرات غیرمستقیم و ترسیم دائمی مرزهای لبنان با اراضی اشغالی و سوریه می‌شود.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از تصمیم دولت لبنان برای واگذاری مسؤولیت جمع‌آوری تمام سلاح‌ها به نیروهای مسلح لبنان به منظور کنترل دولت بر آن‌ها استقبال کرد.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد و وزارت جنگ این رژیم نیز هنوز پاسخی به درخواست توضیح در این باره نداده است.

رویترز نوشت: حزب‌الله هنوز درباره این پیشنهاد اظهارنظری نکرده است اما سه منبع سیاسی به رویترز گفتند که وزرای حزب‌الله در اعتراض به بحث درباره این پیشنهاد، جلسه پنجشنبه هیئت دولت را ترک کردند.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفت‌وگویی بیان کرد این اولین باری نیست که تلاش‌هایی برای خلع سلاح حزب‌الله انجام می‌شود و افزود که تصمیم نهایی با خود گروه است.

عراقچی گفت: ما به عنوان حامی عمل می‌کنیم اما در تصمیم گیری آن‌ها دخالت نمی‌کنیم.

رسانه انگلیسی نوشت: پیشنهاد آمریکا با هدف «تمدید و تثبیت» توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل است که در نوامبر با میانجیگری حاصل شد.

طرح چهار مرحله‌ای

در این طرح آمده است: «فوریت این پیشنهاد با افزایش تعداد شکایات مربوط به نقض آتش‌بس فعلی توسط اسرائیل، از جمله حملات هوایی و عملیات‌های فرامرزی که خطر فروپاشی وضعیت شکننده موجود را به همراه دارد، مورد تاکید قرار گرفته است.»

رویترز نوشت: مرحله اول این طرح نیازمند صدور حکمی از سوی دولت بیروت در مدت ۱۵ روز است که متعهد به خلع سلاح کامل حزب‌الله تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ شود. در این مرحله، اسرائیل نیز عملیات نظامی زمینی، هوایی و دریایی را متوقف خواهد کرد.

مرحله دوم مستلزم آن است که لبنان در مدت ۶۰ روز با مصوبه دولت برای «طرح استقرار دقیق (ارتش لبنان) برای حمایت از برنامه تحت کنترل دولت درآوردن تمام سلاح‌ها» برنامه خلع سلاح را اجرایی کند. این برنامه اهداف خلع سلاح را مشخص خواهد کرد.

در مرحله دوم، رژیم صهیونیستی شروع به خروج از مواضع خود در جنوب لبنان خواهد کرد و زندانیان لبنانی در اسارت این رژیم با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آزاد خواهند شد.

در مرحله سوم، رژیم صهیونیستی در مدت ۹۰ روز از دو مورد آخر از پنج نقطه تحت کنترل خود خارج خواهد شد و بودجه لازم برای آغاز آواربرداری در لبنان و بازسازی زیرساخت‌ها به منظور آماده‌سازی برای بازسازی تامین خواهد شد.

در مرحله چهارم، در مدت ۱۲۰ روز سلاح‌های سنگین باقیمانده حزب‌الله از جمله موشک‌ها و پهپادها باید از بین بروند.

در این مرحله، ایالات متحده، عربستان سعودی، فرانسه، قطر و سایر کشورهای دوست یک کنفرانس اقتصادی برای حمایت از اقتصاد لبنان و بازسازی و آنچه «تحقق دیدگاه رئیس‌جمهور ترامپ برای بازگشت لبنان به عنوان کشوری مرفه و قابل دوام» عنوان شده، برگزار خواهند کرد.

اقدام دولت لبنان و واکنش حزب‌الله

روز سه‌شنبه «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان تاکید کرد که ارتش مکلف به وضع طرحی برای انحصار سلاح تا پیش از پایان سال جاری شده است. نخست وزیر لبنان پس از پایان جلسه دولت گفت که بررسی پیشنهاد آمریکا روز پنجشنبه تکمیل می‌شود. وی افزود که ارتش مکلف شده، طرحی اجرایی برای انحصار سلاح تا پیش از پایان سال جاری وضع کند. نخست وزیر لبنان تصریح کرد که ارتش مکلف شده طرح وضع شده تا پیش از ۳۱ اوت به دولت ارائه دهد.

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای در واکنش به این اقدام بیان اعلام کرد: دولت نواف سلام، نخست وزیر لبنان در اتخاذ تصمیمی برای خلع لبنان از سلاح مقاومت در برابر دشمن اسرائیلی مرتکب اشتباه بزرگی شد چرا که این مسئله منجر به تضعیف قدرت لبنان و موضع آن در برابر ادامه تجاوز اسرائیل و آمریکا می‌شود و آنچه را اسرائیل نتوانست در تجاوز خود علیه لبنان به دست آورد برای آن محقق می‌کند. ما با نبردی با اسرائیل مواجه شدیم که منجر به توافقی برای ملزم کردن اسرائیل به توقف تجاوز خود و عقب نشینی از لبنان شد.

در بیانیه حزب‌الله آمده است: این تصمیم نقض واضح و مخالفت با بیانیه وزارتی دولت است که در بند پنجم آن این متن آمده است که دولت بر اساس منشور وفاق ملی در توافق‌نامه طائف ملزم به اتخاذ اقدامات لازم برای آزادی تمام اراضی لبنان از اشغالگری اسرائیل و گسترش حاکمیت بر تمام خاک خود و استقرار ارتش لبنان در منطقه مرزی است. حفظ قدرت لبنان و سلاح مقاومت در راستای قدرت لبنان و جزو اقدامات لازم است. تلاش برای افزایش قدرت لبنان با مسلح کردن ارتش و تقویت آن برای بیرون راندن دشمن اسرائیلی از خاک لبنان از جمله اقدامات لازم است.

در بیانیه حزب‌الله لبنان آمده است: این تصمیم نتیجه دیکته‌های تام باراک، فرستاده آمریکاست. این تصمیم کاملا منفعت اسرائیل را محقق می‌کند و لبنان را در برابر دشمن اسرائیلی بدون هیچ بازدارندگی قرار می‌دهد.

در این بیانیه تاکید شده است: خروج وزرای حزب‌الله و جنبش أمل از جلسه بیانگر مخالفت با این تصمیم و مخالفت مقاومت و مخالفت مردمی گسترده با تصمیم تسلیم شدن لبنان در برابر قیمومیت آمریکا و اشغالگری اسرائیل است. این اقدام حاکمیت لبنان را از بین می‌برد و دست اسرائیل را برای بازی کردن با امنیت، سرزمین، سیاست و آینده لبنان باز می‌گذارد.

در بیانیه حزب‌الله لبنان آمده است: ما مایل به مذاکره و پایان تجاوز اسرائیل علیه لبنان و آزادسازی سرزمین خود و آزادی اسرا و تلاش برای بازسازی و آماده بررسی استراتژی امنیت ملی هستیم. ابتدا باید توافق توسط اسرائیل اجرا شود و دولت باید به عنوان اولویت اقدامات لازم برای آزادسازی تمام خاک لبنان از اشغالگری اسرائیل را اتخاذ کند.