به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله در سخنانی در مراسم بزرگداشت «شهید علی کرکی(ابوالفضل) از فرماندهان حزب الله خاطر نشان کرد: مقاومت(رزمندگان حزب الله) مانع رسیدن اشغالگران به بیروت در خلال نبرد «أولی البأس»(جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه لبنان) شد.

وی تصریح کرد: مقاومت به مفاد توافق آتش بس پایبند است، اما اسرائیل به آن پایبند نبوده است و همه جهانیان شاهد (پایبند نبودن اشغالگران) هستند.

شیخ نعیم قاسم گفت: حزب الله، توافق آتش بس را به طور کامل در جنوب رود لیطانی اجرا کرد و دولت لبنان، نیروهای ارتش را تا جایی که توانست مستقر کرد.

دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد: ما به عنوان دولت لبنان، حزب الله و تمام رزمندگان مقاومت، تمام مفاد توافق را اجرا کردیم، ولی اسرائیل هیچ یک از مفاد توافق را اجرا نکرد.

شیخ نعیم قاسم افزود: همه جهان اعتراف می کند که اسرائیل، 3800 بار توافق آتش بس را نقض کرد.

دبیرکل حزب الله ادامه داد: آنها(صهیونیستها) متوجه شدند که توافق در راستای منافع لبنان است و به همین سبب خواستار تعدیل توافق شدند و به سمت فشارهای میدانی حرکت کردند تا بتواند تغییرات مدنظر خود را اعمال کنند.

وی گفت: امروز آمریکا، توافق جدیدی را مطرح کرده است، معنایش این است که تمام تجاوزات و نقض توافق طی هشت ماه اخیر، گویا اصلا رخ نداده است(آمریکا تمام تجاوزات رژیم صهیونیستی و نقض مستمر توافق آتش بس را کاملا نادیده گرفت)

دبیرکل حزب الله اظهار داشت تنها بهانه در این تجاوز، خلع سلاح حزب الله است، زیرا آنها (آمریکایی ها)می خواهند برای اطمینان بخشی به اسرائیل، مقاومت را خلع سلاح کنند.

شیخ نعیم قاسم گفت چرا اسرائیل به سوریه تجاوز کرده و این کشور را هدف حملاتش در حالی قرار داده که هیچ تهدیدی این رژیم را در این کشور تهدید نمی کند؟

وی افزود آنها می خواهند مانع هر گونه تحرکی شوند که امکان دارد به مقاومت در برابر توسعه طلبی اسرائیل در منطقه تبدیل شود و به هر آنچه ممکن است خطری برای آنها تبدیل شود، ضربه بزنند.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد که دولت آمریکا، در این جنگ با اسرائیل هماهنگ است و برای گسترش نفوذ خود در منطقه تلاش می کند.

شیخ نعیم قاسم در ادامه به جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران اشاره کرد و اظهار داشت: چرا اسرائیل، به ایران تحت عنوان هسته ای در حالی حمله کرد که تمام بازرسان(آژانس بین المللی انرژی اتمی) اثبات کردند که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است، مشخص شد که هدف اسرائیل از بین بردن ایران است، ولی تهران توانست به پیروزی برسد.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد که اسرائیل، توسعه طلب و یک خطر واقعی است.

شیخ نعیم قاسم در ادامه به تحولات لبنان اشاره کرد و گفت ما به عنوان جنبش حزب الله و جنبش امل، این نکته را درک می کنیم که مقاومت و جامعه حامی آن و لبنان و تمام طوایف آ« در برابر یک تهدید وجودی قرار گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد ما امروز در برابر تهدید اسرائیل و بازوهای اسرائیلی قرار داریم که ممکن است در اماکن دیگری مورد استفاده قرار گیرند که این امر بزرگترین خطر علیه لبنان است.

دبیرکل حزب الله: تا ما زنده‌ایم اسرائیل هرگز قادر به تحقق اهدافش نخواهد بود

شیخ نعیم قاسم گفت آنها به دنبال تشکیل «اسرائیل بزرگ» با تقسیم و تجزیه کشورهای منطقه هستند.

وی افزود تحریک آفرینی برای ایجاد فتنه و الحاق لبنان به قدرتهای منطقه ای یک مسئله خطرناک است.

دبیرکل حزب الله ادامه داد لبنان در برابر سه خطر واقعی قرار دارد که شامل رژیم اسرائیل، بازوان داعشی آن در مرزهای شرقی(تکفیری‌های سوریه) و آمریکا است.

وی گفت مسئله، خلع سلاح نیست، بلکه این گامی از اقدامات توسعه طلبانه اسرائیل است، سلاح مانعی در برابر این رژیم است، زیرا لبنان را روی پای خود قرار داده(ایستاده و مقاومت کرده است) و مانع توسعه طلبی اسرائیل شده است.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد عنوان اساسی دستاوردهای مقاومت، آزادی، حمایت از لبنان، جلوگیری از شهرک سازی صهیونیستی و ممانعت از سیطره رژیم صهیونیستی بر ثروتها و آینده لبنان است.

شیخ نعیم قاسم بر ضرورت حفظ سلاح مقاومت برای مقابله با خطرات بزرگی که لبنان را تهدید می کند، تاکید کرد و گفت همه ما باید در این زمینه متحد و یکصدا باشیم و برای این اولویت تلاش کنیم.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد که رژیم اسرائیل هرگز قادر به گرفتن سلاح ما نخواهد بود و ما برای دفاع در صورت تجاوز اسرائیل آماده ایم.

وی تصریح کرد مادامی که ما زنده هستیم، اسرائیل هرگز قادر به تحقق اهدافش نخواهد بود.

شیخ نعیم قاسم خطاب به دشمنان لبنان گفت از شما می خواهم بر روی اختلاف شیعی-شیعی حساب بازنکنید، چرا که میان حزب الله و جنبش امل، همکاری راهبردی واقعی برقرار است.

..............................

پایان پیام/